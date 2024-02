Una ”squadra” dei Vigili del Fuoco per la partita della solidarietà

E l’hanno giocata in undici, come una squadra di calcio, nella partita – come da fotografia- che continuano a giocare le associazioni di volontariato . Cosi presso la sede Centrale della Caserma dei Vigili del Fuoco di Matera, la mattinata di venerdì 16 febbraio è stata dedicata alla donazione del sangue- come riporta una nota del Corpo. Una delle associazioni di volontari del territorio, ha raggiunto con un furgone Unità Mobile per la raccolta del Sangue, il piazzale della caserma di Via Giglio dove, nell’arco della mattinata, mentre i Vigili del Fuoco impiegati nel soccorso ordinario hanno assicurato la copertura territoriale, quelli liberi dal servizio, hanno potuto esprimere, con un piccolo gesto, un importante momento di solidarietà ”. E dai vigili del Fuoco è venuto un invito alla comunità locale a fare altrettanto, a cominciare dai giovani ”All’intera comunità, giunga- è il messaggio dei vigili del fuoco- da parte di chi da sempre, per 24h al giorno è schierato in prima linea al fianco dei cittadini e della loro sicurezza, l’invito a donare”. Bravi.