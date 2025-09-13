Una spesa per la scuola. Bravi volontari Cri!

I carrelli stracolmi di materiale di cancelliera, quadernoni e di tutto quanto occorre per consentire a bambini di famiglie indigenti, italiane e straniere, di poter frequentare la scuola come tutti gli altri, sono la conferma che la solidarietà ha un cuore senza confini. La foto viene da Modena con i cinque volontari della Croce rossa che nel corso della mattinata di sabato 13 settembre ai ”Portali” di via dello Sport, hanno fatto 13 (come si diceva un tempo con la schedina del Totocalcio) per l’iniziativa ” Dona la spesa per la scuola”, contrassegnata da un manifesto davvero efficace. Un astuccio vuoto e la scritta ”Alcuni non riescono a riempirlo. Ci hanno pensato Laura, Teresa, Massimo, Maria, Valentina e Doriana a provvedere, invitando i frequentatori di un supermercato a mettere mano alla solidarietà. E così nonni che hanno pensato a un ”nipotino” senza colori, righello, quaderni, mamme per gomme, temperamatite, diari e insegnanti che, nel fare la spesa, hanno pensato ad allievi con zaine e astucci privi dell’occorrente per studiare. Istruzione prima di tutto, a cominciare dalla scuola pubblica e come deve essere per la sanità, con una garanzia ”il diritto allo studio e a curarsi” che va difeso e attuato come riporta la Costituzione. Bravi tutti. Diamoci una mano. E quel ”grazie di tutto per il risultato raggiunto” è di sprone a fare di più con la ”raccolta al Conad”La Rotonda” il prossimo 20 e 21 settembre , al mattino e al pomeriggio. Volontari della Croce rossa presenti e motivati. Come sempre.

