C’è uno spiraglio, una indicazione per il futuro dell’Archivio di Stato di Matera. Ma quella in campo, e in itinere, che riguarda l’utilizzo dell’ex sede del Provveditorato agli Studi di via Montescaglioso, avviata dal Comune e dal Ministero dei Beni culturali, non incontra il gradimento del sindacato e della Nuova marcia per la cultura – che suggeriscono l’ex sede del Centro di formazione professionale del Paip 1. Sedi dignitose, che richiederanno del tempo, un anno o giù di lì. Sedi fuori dal centro. Ma potrebbe venirne fuori una centrale, magari quella dell’ex Genio Civile. Si dovrà confrontarsi con la Regione, come già accaduto per altri progetti (scuola cinematografia per esempio) rimasti al palo. Nel frattempo l’Archivio di Stato continua a operare ma con un organico ridotto. Il confronto presso il salone della Camera di commercio di Basilicata, tra interventi in aula e a distanza, ha tirato fuori spunti che attendono il beneficio della concretezza. Lo sfratto della struttura culturale per ora è congelato, ma va scongiurato, come accade per le bombe a orologeria.



IL DOCUMENTO DI CGIL CISL E UIL

L’ARCHIVIO STIAMO SEMPRE NOI

Cgil – Cisl – Uil della provincia di Matera, unitamente alle Associazioni che aderiscono alla Marcia per la Cultura e Lavoro, tornano a denunciare la grave condizione in cui versa l’Archivio di Stato di Matera che, attivo da 63 anni, è sempre più diffusamente percepito quale riferimento fondamentale non solo per la storia del territorio ma anche per la conservazione della ricca e complessa documentazione, indispensabile per le ricerche degli studiosi e per le variegate esigenze di consultazione di cittadini e professionisti.

Il dato relativo ai circa dieci chilometri lineari di scaffalature per gli oltre centomila documenti conservati esprime immediatamente l’idea della consistenza di un patrimonio documentario che la comunità materana non può e non deve assolutamente trascurare per la tutela della sua memoria storica.

L’estrema precarietà e gravità dell’attuale situazione, sia in termini di funzionalità operativa del servizio data la carenza del personale, che per la mancanza d prospettive per una diversa sistemazione logistica, impone l’urgenza di provvedimenti non ulteriormente dilazionabili a seguito dello sfratto attivato dai proprietari dell’immobile dell’ex Cinema Quinto, per cui il rischio di chiusura dell’Archivio di Stato appare sempre più vicino.

L’allarme fu lanciato da noi sin dal 19 luglio 2019, allorquando, nell’incontro pubblico all’insegna delle parole d’ordine L’ARCHIVIO SIAMO NOI, sollecitammo l’Amministrazione Comunale a rappresentare presso il Ministero l’urgenza di attivare il turn-over del personale ormai prossimo al pensionamento e ricercare una degna e adeguata allocazione logistica in grado di porre in sicurezza l’immenso e importante patrimonio documentale e garantire un servizio decente all’utenza.

A distanza di circa 3 anni dal suddetto incontro pubblico la situazione si è ulteriormente aggravata perché il personale si è ulteriormente ridotto al punto tale che la sala di consultazione è stata praticamente chiusa al pubblico e la stessa prospettiva, non certo ottimale, del suo triste trasferimento nell’immobile in via Montescaglioso, già sede del Provveditorato agli Studi, è anch’essa avvolta in una confusa nebulosa progettuale, ben lontana da una soluzione funzionale e condivisa delle difficoltà lamentate.

Si tratta infatti di un edificio (ex Convitto), collaudato agli inizi degli anni Ottanta e abbandonata da diversi anni, utilizzato solo nei piani superiori dal Provveditorato agli studi, mentre i piani seminterrati sono stati abbandonati all’incuria perché mai completati.

Per la ristrutturazione dell’intero manufatto, con la legge 205 del 2017 relativa alla programmazione per Matera 2019, fu stanziata la somma complessiva di 1 milione e 800 mila euro finalizzata alla realizzazione di uno ostello della gioventù.

All’Archivio di Stato ora si vorrebbero destinare proprio i miseri locali seminterrati e una parte del piano terra, uno spazio peraltro del tutto insufficiente, per cui occorrerebbe prevedere la realizzazione di un nuovo corpo aggiunto della superficie di 800 metri quadrati.

Nel frattempo le preziose “carte” contenute nel più importante scrigno della memoria cittadina potrebbero essere forzatamente parcheggiate non si sa per quanto tempo da qualche parte, magari in un anonimo capannone, in attesa di chissà quali tempi migliori: un affronto che Matera con la sua storia non può sopportare e per queste ragioni la paralisi dell’Archivio di Stato va in ogni caso scongiurata.

Il Comune di Matera e l’Amministrazione Provinciale devono adoperarsi urgentemente per individuare una struttura adeguata e utilizzabile in tempi stretti.

Contenitori con superfici e volumi adeguati a conservare e rendere accessibile tutto il patrimonio documentario, come, per esempio, l’immobile del Centro di Formazione regionale sito in via Primo Maggio (Zona Paip n. 1), dotato di 4 mila metri quadri di superficie coperta e 10 metri in altezza, potrebbero offrire una risposta soddisfacente al problema.

CGIL – Eustachio Nicoletti CISL – Giuseppe Bollettino Uil – Bruno Di Cuia



QUELLO CHE E’ SICURO

L’ex sede del Provveditorato agli studi di via Montescaglioso a Matera, nella zona sud della città, è il sito individuato dall’Amministrazione comunale e dal Ministero dei Beni culturali per ospitare le funzioni dell’Archivio di stato. Lo ha reso noto il direttore dell’Archivio di Matera Piero Sannelli, nel corso di una iniziativa di sensibilizzazione, promossa da Cgil, Cisl e Uil sul tema ” L’archivio di Stato siamo noi” aperta al contributo di enti, amministratori e politici. Sannelli ha riferito che sono state avviate le procedure tra Comune e Ministero per trasferire le funzioni dell’Archivio, attualmente in centro nella sede dell’ex cinema Quinto, con la formula del comodato d’uso per 99 anni. Il trasferimento è legato alla esecuzione di interventi di riqualificazione dell’ edificio. Nel frattempo l’Archivio, destinatario di un provvedimento di sfratto da parte della proprietà privata, continua a operare ma con un organico ridotto di appena quattro unità di ruolo e l’aiuto limitato di cinque unità da reddito minimo di inserimento. ” L’auspicio -ha detto Sannelli- è che la soluzione individuata possa essere definita in tempi brevi,con la sottoscrizione dell’intesa ”. Aspettiamo…