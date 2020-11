Lo avevamo incrociato a metà ottobre al Santuario di Picciano, a distanza e in sicurezza come prevedono le norme anticovid 19, nella cappella dove è l’effige della Madonna e ci aveva salutato con la mano e con il consueto sorriso accompagnato da un ben augurante ” Sempre in gamba”. Non ci fu tempo per fermarsi un attimo, indaffarato come era a raccomandare il ‘silenzio’ nei luoghi sacri. Padre Raimondo Schiraldi, che conoscevamo dalla Prima Repubblica, e priore del Santuario, era di una semplicità unica. Sempre disponibile e con una buona parola con tutti. Lo ricordiamo nelle funzioni di parroco dei borghi Picciano A e B per la Messa domenicale e con l’inevitabile confronto dopo la funzione sui problemi di quelle comunità, conclusi con un invito alla speranza e a non demordere. Mancherà a tanti tra le comunità di Puglia e Basilicata, sopratutto dopo la chiusura del Santuario causata dall’epidemia da coronavirus. I funerali, come annunciato nel manifesto dal’Arcivescovo mons Giuseppe Antonio Caiazzo, si terranno in forma strettamente privata e che padre Raimondo riposerà nel piccolo cimitero di Picciano.



L’ANNUNCIO

Accogli, Signore, nella comunità dei tuoi Santi il nostro fratello P. Raimondo:

egli, che per amore del Cristo ha seguito la via della perfetta carità,

esulti con lui nella gloria (Dal Rito delle esequie)

L’Arcivescovo, unitamente alla Comunità Benedettina Olivetana di Picciano e a tutto il Clero dell’Arcidiocesi di

Matera-Irsina annuncia che

P. RAIMONDO SCHIRALDI

Priore della Comunità Benedettina Olivetana, presente presso il Santuario di Maria SS. di Picciano, questa notte

ha terminato la sua vita terrena per entrare in quella eterna.

Lo ricordiamo sempre attento, disponibile e premuroso verso tutti, uomo di preghiera e innamorato del suo essere

prete.

Ha servito la sua Comunità fino all’ultimo istante, soprattutto in questo tempo durante il quale il Santuario è chiuso

a causa dei contagi Covid 19.

Il Signore accolga la sua anima nel suo Regno di luce infinita, la Madonna di Picciano lo attenda alle porte del

Paradiso, mentre preghiamo per la nostra Chiesa locale affinchè tutti sentiamo la responsabilità del momento

presente pensando al bene di tutti.

La celebrazione esequiale con la S. Messa si terra presso il Santuario della Madonna di Picciano in forma

strettamente privata. Subito dopo il corpo sarà tumulato nel piccolo cimitero del Santuario