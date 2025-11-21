Una preghiera e una riflessione per la Patrona dell’Arma

Una ricorrenza che si incrocia con la storia dei Carabinieri Oggi a Matera, 21 novembre 2025, alle ore 10:30, presso la Basilica Cattedrale della Madonna della Bruna , sarà officiata da S.E. l’Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Monsignor Benoni Ambarus, una santa Messa in occasione delle concomitanti ricorrenze della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, del 84° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

La celebrazione, aperta al pubblico, si svolgerà alla presenza del Comandante Provinciale di Matera, Col. Giovanni Russo, di Autorità del capoluogo e di una rappresentanza dei Carabinieri in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.



UNA RIFLESSIONE DEL PROFESSOR FRANCESCO LISANTI

Con la ricorrenza della “Virgo Fidelis” l’Arma del Carabinieri vive un momento di venerazione della loro Protettrice e di ricordo della battaglia di Culqualber. La fedeltà della Vergine, che non è stato un atto isolato, ma una continua adesione a Dio vissuta alla quotidianità, nella sofferenza e nella gioia, è stato il modello a cui si è ispirata la Benemerita . Il motto” Nei secoli Fedele” è nella storia della loro presenza in tutti i comuni, le frazioni, i borghi e villaggi d’Italia. La loro storia è fatta di senso del dovere, di ascolto, di fiducia e di tanto impegno quotidiano .E’ questa la funzione che l’Arma dei Carabinieri ha incarnato sin dalla sua origine, nella convinzione che è un dovere continuare con sempre maggiore vigore nella trasmissione dei valori fondamentali, nella speranza e nella fiducia di un mondo migliore e tenendo anche in vita la testimonianza del Venerabile Salvo D’Acquisto e di tanti altri martiri. È anche la giornata dell’orfano e, come tale, sento di esprimere i miei sentimenti di appartenenza all’Arma nel ricordo di mio padre, carabiniere morto in guerra.