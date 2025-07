Una prece…Alla ricerca del caro estinto con il tour virtuale al Cimitero

L’idea potrà sembrare macabra, ma ha il merito di destare curiosità e di facilitare la ricerca dei propri cari che riposano nei loculi, nei campi inumati o nelle cappelle al Cimitero. E allora la proposta del Comune di Moliterno (Potenza)- sì quell’accogliente comune della Val d’Agri noto per il formaggio pecorino- di un tour virtuale per accedere al camposanto e cercare la tomba di genitori, amici o di persone che non sappiamo nulla da tempo, non può che accendere curiosità e rispetto. Così su quella lapide grigia nel vialetto in fondo, con un santo in rilievo, il portafiori e il portalampade c’è la scritta: ‘’qui riposa…uomo probo…donna esemplare, ecc ’’ con data di nascita e morte, il titolo onorifico N.H o N.D e una frase in latino : Una Prece, Requiem Aeternam, Pax o il Riposa in pace ( R.i.P). Il sindaco in una nota spiega a cosa serve il tour virtuale che aiuta, tra l’altro a facilitare la ricerca genealogica. Tornerebbe utile anche a Matera, al nuovo cimitero di contrada Pantanello, che ormai ha 50 anni, e dove le sepolture al momento non sono in progressioni e con le tumulazioni che avvengono nei loculi disponibili, in attesa di inaugurare il nuovo complesso. Certo la informatizzazione con i numeri che indicano i comparti e i loculi, ma manca la toponomastica di vialetti e piazzette: es via della Rimembranza, del ricordo, dei cipressi, del crisantemo e via citando. Giriamo la proposta al futuro assessore all’ambiente e alla polizia mortuaria del Comune di Matera. Può essere un incentivo anche a farsi tumulare a Matera, come ricorda il famoso corto di Antonio Andrisani con regia di Giuseppe Marco Albano ”Venite a Morire a Matera. Stand by me”



Tour virtuale del Cimitero per creare nuove connessioni e svelare un paese vivo.

Il tour è creato da un cittadino britannico che ha scelto di vivere Iunghi periodi a Moliterno.

MOLITERNO (PZ) – Il Comune di Moliterno ha lanciato nelle scorse settimane una nuova iniziativa: un tour virtuale del cimitero comunale. Questa scelta innovativa nasce dalla volontà di connettere gli anziani e i tanti moliternesi sparsi per il mondo con le loro radici e i propri cari, offrendo un modo significativo per visitare il cimitero a distanza; ma c’è di più: è anche una provocazione per affermare che i piccoli comuni sono tutt’altro che “cimiteri”. Il tour virtuale nasce da una comunità che è viva, una straordinaria fusione di tradizione e tecnologia che ha già riscosso un successo notevole, registrando oltre 2.145 visualizzazioni nelle prime due settimane dal lancio. Questa calorosa accoglienza evidenzia il profondo bisogno di connessione emotiva e la gratitudine della comunità verso tale iniziativa. Il progetto è stato realizzato grazie al generoso contributo di Chris Wood, un esperto britannico di tour virtuali, che ha donato la sua professionalità e il suo tempo alla comunità di Moliterno come segno di ringraziamento per la calda accoglienza ricevuta in città. Il Sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, ha espresso la sua profonda gratitudine: “Siamo immensamente grati a Chris Wood per il suo straordinario dono. Questa iniziativa dimostra come le soluzioni digitali possano giovare profondamente al benessere emotivo, alla conservazione del patrimonio culturale e alla connessione comunitaria, persino in luoghi tradizionalmente considerati lontani dalla tecnologia.” Il Sindaco Rubino ha inoltre aggiunto un’ulteriore riflessione sul significato più ampio del progetto: “Siamo uno di quei Comuni che affronta il problema dello spopolamento, ma ogni giorno investiamo in servizi fondamentali: potenziamo il welfare familiare e promuoviamo attivamente scuole, servizi sanitari, sport e cultura. Non vogliamo essere destinati all’eutanasia. Anzi, questo tour del cimitero, creato da una comunità viva e proattiva che si apre al mondo, è anche una chiara provocazione. Il nostro cimitero è visitabile da ogni parte del mondo, in un paese che è vivo!”.

L’iniziativa ha ricevuto un’accoglienza entusiasta dai residenti locali, con un commento diffuso sui social media che riassume bene il sentimento: “È un dono profondamente significativo che mi permette di sentirmi più vicino a casa e alla famiglia, anche da lontano.”

Questo progetto dimostra come i piccoli comuni possano sfruttare la tecnologia moderna per per rafforzare i legami comunitari.

Il tour è visitabile dal sito istituzionale del Comune di Moliterno: www.comune.moliterno.pz.it

Cos’è

Un progetto speciale che unisce memoria, sentimenti e tecnologia: un tour virtuale del cimitero comunale! Scoprilo in anteprima a questo link

Questo innovativo progetto ci permetterà di esplorare il nostro cimitero in una veste completamente nuova. Ma a cosa servirà esattamente?

Utilità del Progetto:

• – Accessibilità per Tutti: Permetterà a chiunque, anche a chi si trova lontano o ha difficoltà motorie, di visitare virtualmente le tombe dei propri cari e di esplorare questo luogo di riposo e ricordo. Pensiamo ai tanti anziani in casa di riposo o ai tantissimi moliternesi che vivono in tutto il mondo!

• – Ricerca Genealogica Facilitata: Sarà uno strumento prezioso per chi si dedica alla ricerca delle proprie radici familiari, rendendo più semplice l’identificazione di avi e parenti.

• – Muoversi virtualmente tra i viali alberati restando fermi, è una opportunità offerta a chi per tante ragioni non può piu effettuare il piu semplice dei gesti di pietà della visita ai defunti.

Il tour è stato realizzato e offerto alla #comunitá da Chris Wood e la sua Ocean 3d. Un lavoro complesso ed eseguito con professionalità straordinaria, donato a #Moliterno in segno di riconoscenza per l’accoglienza ricevuta. A Chris diciamo un grazie che resterà sempre vivo per questa splendida opera. A lui un abbraccio virtuale e presto un riconoscimento per la sua dedizione.