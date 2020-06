Quattro ore al mattino e chiusura alle 12.30. Quanti a Matera si recano in visita ai defunti nei camposanti di contrada Pantanello e di via IV Novembre non si capacitano come si continuino a tenere limitati gli orari di accesso, rispetto a una situazione di netto miglioramento in Basilicata da epidemia da virus a corona. Rischio di assembramento? Franco , Giovanna, Marcello,che periodicamente si recano al camposanto nuovo per una preghiera gradirebbero che l’orario possa essere esteso a tutto il pomeriggio, visto che andiamo incontro all’estate. E aggiungono: ” Il personale c’è – mi fanno osservare- e la compostezza di quanti vengono al cimitero con guanti e mascherina è un dato di fatto. Non capiamo come l’accesso sia limitato solo al mattino, e fino alle 12.30, quando parchi e giardini sono aperti tutta la giornata”. Una prece ,una preghiera, all’Amministrazione comunale, all’assessore al ramo Giuseppe Tragni, perchè provvedano.