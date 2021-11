Dalla primavera all’autunno 2021, ma per il tratto ”Santo Stefano” nel territorio di Matera della fondovalle Bradanica, importante arteria per la viabilità interprovinciale e interregionale, non si vede e sente ancora nulla su date e tempi di apertura. Si susseguono Informative, incontri ufficiali e informali ( citiamo gli interventi riportati in altri servizi del parlamentare Saverio De Bonis, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra, dei consiglieri regionali Gianni Perrino e Luca Braia che ha chiesto un dibattito sulle Infrastrutture, del sindaco di Irsina Nicola Morea) ma non si sa ancora nulla su studi, verifiche della commissione in relazione alle problematiche idrogeologiche, ampiamente conosciute, di quei luoghi. E da quelle comunicazioni dipenderà il futuro di quel tratto di arteria e i disagi per quanti sono costretti a deviare sulla pericolosa, perchè dissestata e con scarsa visibilità notturna, provinciale Matera- Grassano.



Il traffico pesante ha finito con il peggiorare la situazione. Automobilisti costretti a deviazioni di quattro chilometri a ridosso del borgo La Martella, i cui residenti hanno denunciato in più occasioni i limiti di una progettazione su accessi pericolosissimi, senza dimenticare la chiusura, anche qui a causa di dissesti idrogeologici,di una rampa di accesso a Matera in prossimità di Matera Sud ad Aia del cavallo. Quando aprirà in sicurezza, se sarà possibile, la Bradanica? Per l’Immacolata, Natale? Se serve, una prece…