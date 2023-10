Una pensilina per i passeggeri in via Moro. E ora via Don Sturzo…

Meglio tardi che mai…Una pensilina, delle tre disponibili, è stata collocata dal Comune di Matera in via Aldo Moro in via Aldo Moro per i passeggeri in attesa di prendere i bus extraurbani e urbani.E del resto avevamo segnalato l’opportunità di utilizzare le pensiline in disuso di piazza Matteotti( rimosse per il cantiere della piazza intergenerazionale) già nell’agosto scorso all’assessore alla mobilità, a settembre al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici sia personalmente, che con servizi sul blog. Attendiamo che si faccia altrettanto per la stazione dei bus ( terminal è tutt’altra cosa) di via don Luigi Sturzo al rione Villa Longo, dove i passeggeri possono ripararsi all’ombra di un platano. E questo in attesa di un bando di gestione, annunciato già nel 2022, e che in Invitalia consegni – da quanto continuano a ripetere dal Palazzo di Città- la struttura che ospita la biglietteria e i servizi, finora chiusa da una recinzione metallica. Tempi brevi per la gestione. Siamo come san Tommaso…Nel frattempo si provveda a installare,in via don Sturzo, le pensiline usate ma in buon stato di piazza Matteotti. Un segno di decoro e di attenzione verso i viaggiatori e per rimediare a una carenza dell’offerta turistica, che va avanti da due consiliature.