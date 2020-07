Anche l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera avrà una Panchina Rossa come segno di sensibilizzazione con la violenza sulle donne.

Si terrà, infatti, il prossimo 29 LUGLIO 2020 alle ore 10,00 di Matera, l’inaugurazione della PANCHINA ROSSA e la firma del protocollo d’intesa tra l’ Azienda sanitaria di Matera e l’Ufficio della Consigliera di Parità, promosso dal CUG (comitato unico di garanzia ) dell’ASM nella persona della vice presidente Maria Antonietta Amoroso, in continuità con le azioni messe in campo dalla presidente dr. Giuliana Di Grottole attualmente in collocamento in quiescenza.

Purtroppo i dati di episodi violenza sono in aumento soprattutto hanno subito un incremento dell’80% durante il lockdown .

La Basilicata è stata una delle prime Regioni a firmare il protocollo d’intesa sul Codice Rosa e negli anni l’ASM ha messo a punto le Buone Prassi per l’accoglienza, l’invio e il trattamento delle donne vittime di violenza ed ha attivato un servizio con una modalità di supporto on line.

Il Comitato Unico di Garanzia dell’ASM si è fatto interprete di questo fenomeno, pare destinato a crescere, con la proposta dell’iniziativa della PANCHINA ROSSA che è solo un simbolo, ma rende un servizio alla comunità con l’informativa del numero verde 1522.

Si condividerà nella stessa giornata altresì con un Protocollo d’intesa il Patto delle Azioni Positive dell’ASM .

Il Protocollo d’Intesa si pone l’obiettivo di condividere tra ASM e Ufficio della Consigliera Regionale di Parità della Basilicata, (CPR), ciascuno nei propri ambiti di competenza, iniziative utili ad assicurare uguaglianza e pari dignità sul posto di lavoro tra uomini e donne, allo scopo di migliorare la qualità della vita nell’ambiente di lavoro, individuando ogni forma di discriminazione diretta e indiretta che ne ostacola la piena realizzazione.

….Sono altresì previste attività seminariali di informazione, formazione e aggiornamento al fine di coinvolgere tutti i soggetti interessati alle relative tematiche e a diffondere i contenuti delle iniziative.

E’ stato invitato a partecipare l’Assessore per le politiche della Persona della regione Basilicata dr. Rocco Luigi Leone