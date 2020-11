Chissà che quella panchina rossa non aiuti qualcuno ad amare e a rispettare la vita altrui, ispirandosi all’armonia della natura e alla serenità del Parco della Murgia. Un piccolo segnale nella giornata della violenza alle donne che apre alla speranza.

COMUNICATO STAMPA

Ente Parco della Murgia Materana: «panchina rossa» sul belvedere di Murgia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’Ente Parco della Murgia Materana, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ha voluto rimarcare l’importanza di questo giorno realizzando sul belvedere di Murgia timone, la «panchina rossa», segno permanente e colorato per ricordare il contrasto alla violenza contro le donne.

L’intero consiglio direttivo dell’Ente intende ribadire la necessità di educare i giovani al tema e, di conseguenza, agire per contrastare ogni tipo di violenza, verbale e fisica.

Il Presidente Michele Lamacchia afferma: “Abbiamo voluto lanciare un messaggio per sottolineare che non possiamo sottovalutare il problema della violenza sulle donne.

La giornata di oggi ci ricorda che dobbiamo ancora lottare tanto affinché le Donne siano tutelate e libere.

Dobbiamo tutti insieme lavorare e contrastare questo tremendo e vile fenomeno”.