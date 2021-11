Presso lo studio notarile Pietro Acquaviva di Bisceglie ( Bari) è giunta una sola offerta per la vendita del complesso aziendale della Ferrosud spa di Matera. Non se ne conosce il nome.Ma si tratterebbe di una primaria azienda italiana del settore ferroviario. “I sindacati , come ci ha detto il segretario della Fiom Cgil, Maurizio Girasole- attendono ora le valutazioni dell’amministrazione straordinaria e del Ministero per lo sviluppo economico ( Mise)”.



L’importo a base d’asta, come riportato sul canale aste giudiziarie www.canaleaste.it, era di 2.400.000,00 euro. Il futuro della Ferrosud spa potrebbe essere a una svolta per una ripresa possibile, viste le potenzialità del settore ferroviario per non disperdere – come hanno ripetuto i rappresentanti sindacali – un patrimonio di professionalità di un’azienda che in 40 anni ha avuto ruolo e commesse, anche internazionali sul mercato del materiale rotabile e prima ancora di progettualità d’avanguardia”. Altri tempi prima nel novero delle aziende di Stato e poi con i privati, con crisi gestionali che hanno portato all’amministrazione straordinaria. Ora l’attesa in attesa,chissà, di una possibile ripresa.