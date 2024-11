Una nuova versione di “Fronni D’Alia” del duo campano/lucano Salsano-De Carolis”

Saranno pochi i lucani che non hanno cantato almeno una volta questo canto della tradizione lucana “Fronni D’Alia” nelle sue innumerevoli versioni locali. Storia che narra di una ragazza promessa in sposa ad uno di cui non era innamorata, della sua ribellione, dei suoi escamotage per sottrarsi alla prima notte di nozze e dell’andare verso il suo amato. Per noi che l’abbiamo cantata e suonata migliaia di volte negli anni, specie nelle serate carnevalesche e non solo, è una delle colonne sonore che ancora ri-suoniamo nelle serate dal Campanaccio di San Mauro Forte, nel doveroso ristoro successivo alla scampanata. Per cui ci ha intrigato ascoltare questa ennesima versione prodotta dal duo “Salsano – De Carolis,” formato dalla voce della campana Hiram Salsano e dalla chitarra battente del lucano Marcello De Carolis, che in verità risulta essere molto distante da quanto personalmente introitato negli anni, ma che colpisce positivamente per la originale reinterpretazione musicale e canora di questa ballata popolare del Sud Italia che esplora i temi di amore, ribellione e destino. Questo è il video e a seguire la nota ufficiale con cui è sato lanciato.

Salsano – De Carolis presentano “Fronni D’Alia”: un viaggio musicale tra tradizione, memoria e innovazione

Il duo “Salsano – De Carolis,” formato dalla voce arcaica di Hiram Salsano e dalla chitarra battente di Marcello De Carolis, rilascia oggi la propria interpretazione di “Fronni D’Alia,” una ballata popolare del Sud Italia che esplora i temi di amore, ribellione e destino. “Quanta energia ci vuole per scappare da un destino imposto?

Cavalcare di notte un cavallo; una fuga spazio temporale, quella di Fronni D’alia che arrabbiata canta su un ritmo serrato.” – dichiara la Salsano – “Sono cresciuta con una versione cantilenata, che mio nonno mi intonava al nome di Verdeauliva, ma l’energia che lo abitava ogni volta era di avventura coinvolgente, che invitava all’ astuzia e all’azione. Ogni cosa al momento suo, e questo è il tuo tempo Fronni D’alia!” Questo progetto affonda le radici nella tradizione, ma possiede anche un tocco profondamente personale. Nella traccia, infatti, è presente una registrazione della nonna di De Carolis che intona la canzone, un momento intimo catturato da Marcello e sua cugina Annamaria. Nel brano, la voce di Salsano e la chitarra battente di De Carolis si fondono in un crescendo emozionante, arricchito da loop vocali e sonori che creano un’atmosfera moderna e intensa. La produzione, curata da Marcello De Carolis nel suo De Carolis Studio di Potenza, sfrutta tecniche come il reverse e l’uso della chitarra battente come percussione, creando un ritmo ed un beat che catturano l’ascoltatore. Il video è stato girato tra il Palazzo de Philippis di Bellosguardo durante la mostra di Donato Stabile e il Bosco Grande di Potenza, con la regia di MarcAntonio di Ulisse, Eric A. Chang, Vito D’Andrea e la partecipazione di Aurora D’Andrea, che interpreta la ribelle protagonista della storia.

La foto di copertina è stata scattata da Vito D’Andrea. “Fronni D’Alia” vuole parlare sia agli amanti della musica tradizionale che a chi cerca nuove sonorità world. Il brano sarà presentato anche al Pocket Globe Festival di Novi Sad, Serbia, il 13 novembre, una vetrina internazionale che vedrà la prossima esibizione del tour “Fronni D’Alia” del duo. E’ possibile possibile ascoltare “Fronni D’Alia” dall’8 novembre su tutte le piattaforme digitali e vedere il video su YouTube al seguente link: https://youtu.be/SmaNaVNSiqk

Per ulteriori dettagli, visitate https://www.marcellodecarolis.com/fronni-dalia/