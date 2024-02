Una nuova collezione di Dafne Vena presentata alla New York fashion week

Continua l’affermazione della giovane stilista Dafne Vena, originaria di Pisticci dove è nata 34 anni fa, che ha studiato fashion design all’Istituto superiore di Reggio Emilia e da circa 8 anni vive a New York. E proprio nella metropoli statunitense, domenica scorsa, ha presentato la sua nuova collezione autunno/inverno, nella prestigiosa kermes fashion week “The lab nyfw“, composta da 17 capi d’alta moda. Diversamente dal debutto del settembre scorso, in cui ha presentato -nella stessa manifestazione- dieci sue creazioni per l’estate prossima (https://giornalemio.it/cronaca/la-giovane-stilista-lucana-dafne-vena-alla-new-york-fashion-week/), questa volta ha avuto uno spazio autonomo e una visibilità maggiore nello sfilare con i grandi della moda.

Numerosi gli apprezzamenti ricevuti dal pubblico di settore e dalla critica specialistica della stampa statunitense sempre attenta all’italian style, specie quando arrivano nuove proposte di giovani stilisti. Questa sfilata, sicuramente, per Dafne potrà costituire un importante ulteriore passo verso la definitiva consacrazione nel mondo della moda in cui, come lei ha già avuto modo di affermare in un recente pod cast (https://giornalemio.it/cronaca/gli-abiti-di-dafne-vena-la-stilista-originaria-di-pisticci-in-passerella-a-new-york-il-podcast/), porta tutta la propria storia, lo studio, le idee e la creatività, permeate dalle sue radici. Siamo in contatto e di lei parleremo ancora.

Nel frattempo registriamo che le sue radici lucane vengono richiamate anche da una nota diffusa da Luigi Scaglione – Presidente Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo – C.I.M. Basilicata in cui si preannuncia la candidatura di Dafne Vena al Premio Lucani nel Mondo che verrà assegnato nei prossimi mesi. Ecco a seguire il comunicato integrale:

CELEBRIAMO UN’ALTRA GIOVANE LUCANA CHE SI APRE AL MONDO DELLA MODA NEGLI STATI UNITI, PARTENDO DA PISTICCI: DAFNE VENA

“Quando i giovani lucani varcano i confini del nostro mondo italico, mettono a frutto tutto il senso di appartenenza e la voglia di crescere ed emergere, senza piagnistei o rimpianti, ma con il duro lavoro ed il sacrificio, che ne esalta le capacità e la propria temerarietà”.

E questo il senso che vogliamo dare – ha rilevato il Presidente del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, Luigi Scaglione – candidandola al Premio Lucani nel Mondo che celebreremo a Potenza ed a Maratea nei prossimi mesi. Qui c’è la voglia di una giovane che ha sfidato tutte le regole ferree del mondo della moda nel perfetto spirito della lucanità vera.

Lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la giovane artista musicale salita agli onori dello spettacolo musicale italiano, lo vediamo ora raccontando la storia di Dafne Vena”.

Nata a Pisticci, vissuta a Reggio Emilia (il papà è stato vigile urbano e consigliere comunale ed ora è Presidente dell’Associazione dei Lucani a Reggio Emilia ora vive a New York.

“Ha Debuttato tra i grandi della moda internazionale della giovane stilista lucana Dafne Vena alla New York Fashion Week, a settembre 2923 con i suoi 10 vestiti estivi (2024) entusiasmando il folto pubblico qualificato e la stampa di settore – scrivono di lei – ed un particolare apprezzamento ha avuto proprio l’ultimo vestito presentato con una ovazione spontanea di meraviglia” vissuta dal pubblico lo scorso mese di settembre quando ha dato il meglio di se alla NY Fashion Week che è una delle più grandi settimane della moda del mondo. Durante la Fashion Week di New York è accaduto che le nuove creazioni di marchi come quello di Dafne Vena e molti altri designer emergenti, sono state mostrate agli acquirenti, alla stampa e al pubblico qualificato e selezionato ad inviti e cosi accadrà a breve con la presentazione della collezione autunno inverno sempre nella Grande Mela.

Si è aperto di fatto per la stilista Dafne un percorso verso la creazione dell’alta moda pur non dimenticando le sue origini per lei nata a Pisticci il 26 settembre del 1989 e dopo 6 anni si trasferisce a Reggio Emilia con la famiglia dove frequenta la scuola di stilisti di moda.

Dopo aver vissuto una decina di anni a Roma si trasferisce nel 2016 a New York avviando questa nuova sua professione che ormai è diventata la strada da intraprendere per diventare famosa con il piglio italico e lucano che non si dimentica mai.”