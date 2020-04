Un concorso fotografico dedicato al tema della Terra e della salvaguardia ambientale. E’ quanto promuove l’Associazione culturale Murgia Enjoy che prevede, una mostra finale rigorosamente virtuale.

Per partecipare è sufficiente inviare un massimo di tre foto, entro il 20 aprile, tramite messenger alla pagina Facebook Murgia Enjoy o, in alternativa, tramite mail a murgiaenjoy@libero.it indicando i propri dati e la località dalla quale si invia il materiale, dati che verranno resi pubblici insieme alle foto. Con l’invio degli elaborati, si dichiara di voler partecipare alla mostra virtuale, di essere gli autori dell’opera, di conoscere le leggi sul diritto d’autore e di concedere l’uso della foto.

Il 22 aprile, giorno in cui si celebrerà l’Earth Day, sulla pagina Murgia Enjoy sarà reso pubblico l’album contenente tutte le foto pervenute e i relativi autori.

Il giudizio sarà affidato ai like che la fotografia riceverà e sarà premiato l’autore che alla data del 30 aprile avrà ottenuto il maggior numero like.

Di seguito la nota stampa:

Negli anni passati l’associazione culturale Murgia Enjoy ha proposto varie iniziative outdoor in occasione della giornata in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. L’Earth Day è, infatti, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del Mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

In diverse occasioni Murgia Enjoy, insieme al Fotoclub Murgia, con lo scopo di tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente, anche attraverso la fotografia, svolgendo, pertanto, attività di utilità sociale, hanno documentato le caratteristiche degli ambienti sensibilizzando i cittadini sulle esigenze della natura e dell’ambiente, stimolando nei cittadini una crescita culturale, promuovendo ogni genere di iniziativa necessaria per la tutela dell’ambiente, della natura, della Terra e denunciando danneggiamenti o alterazioni arrecati agli ambienti naturali.

Le attuali restrizioni, come ben noto, non consentono le consuete attività sul territorio e da questo periodo terribile stiamo imparando che il “fermo” ci sta donando aria più salubre, che la natura sta riconquistando i suoi spazi a lungo compromessi dal nostro agire scellerato, che il buco dell’ozono si sta risanando e che il nostro pianeta si sta riprendendo una rivincita dopo secoli di assedio.

Sarà, quindi, tutta “virtuale” la prossima attività promossa dal Fotoclub Murgia e dall’associazione Murgia Enjoy che consiglia di cogliere occasione da questo periodo per cercare alcuni scatti già realizzati o per realizzarne di nuovi “mettendo a fuoco” la natura in ogni sua espressione.

Un’occasione anche per riscoprire, sempre nel rispetto delle limitazioni necessarie in questo periodo, quanto spesso trascuriamo: la bellezza di una pianta sul nostro balcone, della gemma di una pianta o del bocciolo di un fiore nel nostro vaso, del panorama che possiamo osservare dalla nostra finestra, dando libero sfogo a quella fantasia che è in ognuno di noi.

Per partecipare è sufficiente inviare un massimo di tre foto, entro il 20 aprile, tramite messenger alla pagina Facebook Murgia Enjoy o, in alternativa, tramite mail a murgiaenjoy@libero.it indicando i propri dati e la località dalla quale si invia il materiale, dati che verranno resi pubblici insieme alle foto. Con l’invio degli elaborati, si dichiara di voler partecipare alla mostra virtuale, di essere gli autori dell’opera, di conoscere le leggi sul diritto d’autore e di concedere l’uso della foto.

Il 22 aprile, giorno in cui si celebrerà l’Earth Day, sulla pagina Murgia Enjoy sarà reso pubblico l’album contenente tutte le foto pervenute e i relativi autori.

Il giudizio sarà affidato ai like che la fotografia riceverà e sarà premiato l’autore che alla data del 30 aprile avrà ottenuto il maggior numero like.

L’associazione, inoltre, sensibilizza ad aiutare quei cittadini in difficoltà e quelle associazioni, di cui può fornire i dati, impegnate attivamente nel fronteggiare l’attuale emergenza.

Il vincitore usufruirà di un pernotto gratuito presso una struttura convenzionata in occasione del primo evento che l’associazione proporrà sul territorio lucano dove, da tempo, conduce i suoi soci e followers.

La partecipazione è completamente GRATUITA ed è aperta a tutti.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/871755606570858/