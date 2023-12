Una mano di colore alle ringhiere nei quartieri. E pensiline in arrivo

Era ora. Pochi spiccioli, 60.000 euro in tutto, ma finalmente si mette mano a rinfrescare nei quartieri passamano, ringhiere, corrose dalla ruggine o con il colore che aveva perso lo smalto di 20 anni fa. L’Amministrazione comunale vi ha messo mano raccogliendo, ricordiamo un suo emendamento, una richiesta del consigliere Michele Paterino per una ‘’politica delle piccole cose’’ che possa portare- per esempio- a riparare un marciapiede o a mettere una pezza di asfalto dove occorre e in ‘’tempi brevi’’, spendendo poco e dando una risposta ai cittadini. Ma c’è dell’altro. Stanno per arrivare le pensiline ‘’smart’’ alle fermate dei bus . Sono le prime 20. Un inizio… visti i ‘’disagi’’ della delocalizzazione delle fermate in centro, a causa dei cantieri.



COMUNE DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Lavori di riqualificazione nei rioni periferici con l’avanzo di bilancio. In arrivo anche venti nuove pensiline “smart” per le fermate dei bus urbani.

Con il ripristino e la riqualificazione delle ringhiere pubbliche in via Adriano Olivetti, sono partiti i primi lavori nelle periferie, finanziati con l’avanzo di bilancio di circa 60mila euro. Si tratta di piccole opere di riqualificazione, per abbellire e restituire decoro ai rioni. Un’iniziativa del sindaco, Domenico Bennardi, che si pensa di rendere strutturale per ogni bilancio annuale. Soddisfatti i consiglieri comunali di maggioranza, che avevano segnalato le situazioni più urgenti sulle quali intervenire. Nelle prossime settimane, sarà avviata anche l’installazione delle prime 20 pensiline “smart” per le fermate dei bus cittadini. Un modo per offrire riparo e servizi innovativi ai cittadini in attesa dei mezzi urbani.

Matera, 21 dicembre 2023