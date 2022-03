Fermatelo altrimenti non si fermerà. Chiedono da più parti, perché poi – dopo l’Ucraina – potrebbe toccare ad altri e addio equilibrio del mondo. Ma Vladimir Putin non molla e tira dritto. Il presidente di una Russia che più volte ha detto di non voler essere assediato, e a ragione, dall’Occidente e dalla Nato e dalle ex repubbliche (alcune russofone) sganciatesi dall’ Urss dopo il crollo del muro di Berlino. Tutti sapevano…ma non si è mosso nulla. E l’Europa è come i vasi di porcellana tra quelli di metallo, tra Usa, Russia e Cina che per opportunismo sta alla finestra, memore che il prossimo conflitto- per motivi egemonici ed economici- saranno Hong Kong e Taiwan. Nel frattempo, e in attesa che confronti di pace (?) e guerriglia con sanguinari mercenari avanzino nella trappola di Kiev, va a avanti la propaganda a suon di parole e persecuzioni come ci racconta e ironizza il professor Lelio Camassa. Si gioca al Risiko di chi risica ma non rosica. Quanto alla misericordia…le vediamo solo sulle ambulanze che rompono il silenzio di ‘’parole, parole’’, come cantava in una celebre canzone di mezzo secolo fa e passa Mina e Alberto Lupo.

15/3/22 Dietro la lavagna. Parole parole

Il guitto oramai simbolo della resistenza tra le mura diroccate, lungi dal folleggiare, si districa fra i vicoli di Kyiv e fa visita ai feriti di guerra. Probabilmente postato sulle piattaforme digitali, impazza la scena di lui in posa da autoscatto, accanto a un uomo allettato, col sorriso stanco ma sicuro e rassicurante, il pollice alto e, si suppone, tanta fiducia e tanto orgoglio trasmessi al degente, in una osmosi miracolosa dove non scema minimamente la quantità d’animo transitata dalla camera più capiente (il Vlad buono) a quella che dovrebbe, ragionevolmente, esserne meno fornita (il militare ferito). Un gesto attuale e non scontato, che sottintende un complesso di idee e di valori.

Laddove i mattoni, invece, ancora si ergono fermi l’uno sull’altro a costituire il supporto per il capolavoro michelangiolesco, dal balcone tappezzato di rosso tuonano sterili biasimi di condanna sulla folla accalcata, che applaude come se le fosse appena stata rivelata l’origine dell’universo. La scelta dello zar di cimentarsi col Risiko a settant’anni è, dall’alto, etichettata come una inaudita ‘pazzia’, una inusitata ‘follia’ e tante altre cose esecrande, in una osmosi miracolabile dove il liquido della misericordiosa fattività rimane in stallo verboso nella camera che dovrebbe esserne più dotata (quella dell’affaccio romano), senza insinuarsi in quella che ne appare priva (il Vlad malvagio) e riempiendo chissà quanto le tante camerette osannanti. Decisamente, un gesto attuale e non scontato, che sottintende un complesso di idee e di valori. Decisamente.