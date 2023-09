Una LIM all’ITG Loperfido Olivetti di Matera per la vittoria di 2 sue studentesse al JFEST

“Giuseppe Bruno, Presidente del Consorzio La Città Essenziale, ha consegnato oggi una lavagna Lim all’Itcg Loperfido Olivetti, scuola di due delle vincitrici della II edizione del JFest, il Festival dei giovani organizzato da La Città Essenziale.” E’ quanto si apprende da una nota diffusa dal predetto consorzio in cui si specifica che: “Le studentesse Rosa De Stefano della classe 2D e Carmen Morena della classe 3B si sono infatti classificate al primo posto, insieme ad altri 3 amici di istituti scolastici differenti (Fabiola Barbarito, Rocco D’Alaimo e Angela Mastronardi), al JFest Contest con il videoclip Rinascita verde: obiettivo 15 per un futuro sostenibile.

Il giovane team si è cimentato nella realizzazione di uno short video sul tema della sostenibilità, uno dei principi cardine dell’agenda 2030. Il contest de La Città Essenziale è stata un’occasione per dare voce ai più giovani su un tema molto importante e di dare loro l’opportunità di esprimere la propria visione in modo creativo, stimolandoli ai valori etici indispensabili alla crescita individuale e collettiva e promuovendo la cittadinanza attiva.

Il gruppo di De Stefano e Morena, oltre ad aver vinto i biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta grazie alla collaborazione con il festival di musica Sonic Park Matera e un voucher di 1.000 euro per partecipare al Social Innovation Campus di Fondazione Triulza in programma a Milano a febbraio 2024, si sono aggiudicati anche la lavagna interattiva completa di supporto per la propria scuola di appartenenza.

Il Monitor con schermo touch screen 65 pollici offre un ampio spazio visivo e immagini realistiche in 4K, con strumenti e funzionalità avanzate, capaci di semplificare e condividere il lavoro quotidiano. Lo schermo è dotato del sistema Android 8.0 multilingua integrato con WiFi Dual Band, sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, hotspot WiFi e touch differenziato con penna per la scrittura, dito (mouse) e palmo come cancellino, oltre ad altre funzioni che permettono la gestione di contenuti multimediali all’interno delle aule didattiche.

Da regolamento, la lavagna era destinata all’istituto dei ragazzi presenti in maggioranza all’interno del gruppo vincitore. In questo caso è stato l’Istituto Loperfido – Olivetti a vedersi assegnata la lavagna, grazie alla vittoria delle due giovani studentesse.”