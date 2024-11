Una lezione speciale dell’artista Franco Di Pede agli aspiranti Ciceroni dell’IC Fermi

Nel pomeriggio del 13 novembre, un gruppo di piccoli aspiranti Ciceroni dell’IC Fermi di Matera -si legge in una nota- “ha potuto assistere ad una lezione speciale su una chiesa rurale del territorio materano oggetto di apertura straordinaria per le Giornate FAI. Le tenaci insegnanti del dipartimento di Arte del Fermi hanno organizzato un incontro con lo storico e artista Franco Di Pede, autore di studi sulla chiesa di Santa Maria della Croce in Matera (nota come Chiesetta de La Scordata) poichè il professore ne ha promosso e curato, sin dagli anni ’80, il recupero e il restauro e, nel 2012, la riapertura. Il FAI non ha fatto mancare apprezzamento per l’iniziativa partecipando con la Presidente FAI Basilicata Rosalba Demetrio, Beatrice Volpe capo delegazione Matera, Liliana Riccardi delegata per la scuola e Alessandro Dragone referente per la scuola secondaria. Gratissima al Maestro Di Pede, non solo per la competenza e l’arricchimento fornito alla preparazione sul compito attribuito agli aspiranti Ciceroni, ma anche per le esortazioni all’impegno, l’incoraggiamento a seguire i propri sogni, per l’insegnamento di vita e l’appello al rafforzamento dell’identità, la Dirigente Abbatino ha fatto dono di una piccola pubblicazione su Matera curata dall’IC Fermi e dall’IC Minozzi-Festa in anni passati, corredata da una dedica speciale: perché anche i ‘piccoli’ possono fare cose ‘grandi’ sulle orme di chi ama la storia e l’arte.”

