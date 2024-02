Una giornata di prevenzione senologica promossa dalla Fondazione Francesca Divella

La Fondazione Francesca Divella, in collaborazione con l’associazione “Una Stanza per un Sorriso”, organizza a Matera una giornata di prevenzione senologica dedicata alle donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni e alle over 70, ovvero fuori dalle campagne di screening promosse a livello regionale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Matera, si terrà il 9 marzo 2024 in piazza San Francesco, dalle ore 10 alle ore 19.

Durante la giornata, le donne interessate (previa prenotazione) potranno usufruire di una consulenza medica gratuita con i medici volontari dell’ambulatorio mobile “Franco Leto”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, una neoplasia che rappresenta la prima causa di morte per le donne in Italia.

Ecco perché è auspicabile che a questa iniziativa possano parteciparvi soprattutto le donne che, per particolari condizioni economiche e sociali, non riescono ad avere facilmente accesso a visite di controllo preventivo.

Per partecipare alla giornata di prevenzione è necessario prenotarsi al numero 3457027157, chiamando ogni giorno, a partire dal 22 febbraio, dalle ore 17 alle ore 20, fino ad esaurimento posti.

La Fondazione Francesca Divella è un ente no-profit che opera a Matera dal 2017 per il contrasto ai tumori, soprattutto femminili, e nel sostegno ai figli di malati oncologici, soprattutto minori. “Una Stanza per un Sorriso” è un’organizzazione di volontariato di Altamura che si occupa di ricerca, prevenzione, cura delle malattie oncologiche e di affiancare le pazienti affinché vivano il disagio della malattia nel miglior modo possibile.

Questa è la prima occasione di collaborazione tra i due sodalizi, con l’obiettivo di lavorare – in futuro – a nuove iniziative condivise.