Se non è da libro Cuore, quantomeno merita una segnalazione nelle pagine poco conosciute della eterna e disinteressata riconoscenza, come sanno fare le persone di cuore…che guardano la vita con le lenti della solidarietà. E Vito Evangelista, ottico che sa cosa significa non voltarsi dall’altra parte, ha incassato un cartoccio di uova fresche per una frittata genuina (in tutti i sensi) che non dimenticherà mai . E’ stato compensato in natura…per aver accomodato un paio di occhiali messi male. Un po’ di pazienza, due naselli, una lucidata alle lenti, due viti e Vito , gioco di parole, ha restituito un pezzo di vita (poter vedere, essere un po’ autonomi nonostante gli anni) a un ottuagenario cliente. Vito non ha chiesto nulla per il tempo perso, lui che le tasse le paga fino all’ultimo centesimo di euro, ma è stato ripagato dal sorriso di gratitudine da chi, senza occhiali, proprio non poteva stare. E come si fa con la minima pensione? Servono miracoli, come trovare qualcuno dall’anima grande quanto la devozione per Santa Lucia, protettrice della vista. Basta guardarsi negli occhi per un grazie sincero, ripagato con un arrivederci, accompagnato da un ”Pensi a stare bene mest’ Antonio”. E l’anziano è tornato dopo qualche giorno con l’anziana consorte che ci ha tenuto a sdebitarsi con ‘quel figlio esemplare’ regalandogli uova fresche di giornata, prelevate dal pollaio attiguo a casa. Roba di altri tempi…A Vito gli si è allargato il cuore fino a commuoversi. Lui è fatto così. A casa gli hanno insegnato buoni principi, sa stare al mondo e guarda all’umanità che soffre. A quella parte di Matera, finiti i fasti dell’anno da capitale europea della cultura, e con l’aumento dei prezzi e della vita, che tira avanti con tanta difficoltà: dal cassintegrato all’immigrato, al disoccupato, al pensionato,alle tante situazioni che meritano attenzione. Vito non si tira indietro e quando si tratta di ”venire incontro” (termine quasi scomparso o ignorato ) a chi oggettivamente non ce la fa, lui fa quello che può, dotato come è di una vista da 11/10…E di storie ne avrebbe da raccontare, felice di aiutare ”nei limiti del possibile” quanti oggettivamente non sono in condizione di andare avanti. Vito fa parte di quella parte di Matera poco conosciuta, che lavora e dona in silenzio un pizzico di felicità, trasparente come le lenti di un paio di occhiali.