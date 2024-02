Una firma per un ” Cannabis caffè” con IoColtivo

Ci aveva provato il Partito Radicale 30 anni fa, con una legge passata al vaglio della Corte Costituzionale, con gli italiani che espressero un ”Si” referendario alla modifica della legge proibizionista Iervolino -Vassalli” , per la depenalizzazione almento in parte

sul consumo personale di droghe. Sono seguiti altri tentativi, ma con poco costrutto, nonostante il sequestro periodico di grandi quantitativi di sostanze stupefacenti. E’ un mercato in evoluzione,che continua a procurare vittime e ad annotare nelle statistiche l’abbassamento dell’età degli assuntori e una diversificazione dei consumi. Serve più prevenzione, accanto alla strada del recupero e a quella parallela della repressione di un mercato, che continua a essere fiorente e allettante. Ma serve distinguere, e ritorniamo indietro nel tempo, alla necessità di differire tra spaccio (che coinvolge sempre più i migranti) e consumo personale. Domani, sabato 24 febbraio, presso il centro Iac di via Casalnuovo a partire dalle 17.00, c’è la possibilità di saperne di più

con il Cannabis Cafè e per firmare la proposta di legge proposta da IoColtivo. E, aldilà di come la si pensa, informarsi è un passo avanti per cercare di risolvere un problema ormai ”intergenerazionale” e che ha attraversato varie epoche: dalla cultura, alla musica, all’imprenditoria. Guardatevi intorno e leggete…



IL COMUNICATO STAMPA

Evento “Cannabis Caffè” a Matera: assemblea aperta e raccolta firme per la proposta di legge IoColtivo

Sabato 24 febbraio 2024, dalle 17:00 alle 21:00, presso lo IAC (Via Casalnuovo 154, Matera) – la sezione lucana dei Giovani Europeisti Verdi, la Federazione Giovani Socialisti – Matera e i Giovani Democratici – Matera, in collaborazione con Meglio Legale, si uniscono alla mobilitazione nazionale organizzando una delle numerose tappe del “Cannabis Caffè”, che si stanno svolgendo in tutta Italia.

L’evento, inserito nella più ampia iniziativa “Io Coltivo”, mira a promuovere la Proposta di Legge d’iniziativa popolare per la coltivazione domestica della cannabis, attualmente sostenuta da oltre 30 partner, compresi i giovani attivisti delle giovanili coinvolte.

La Proposta di Legge di iniziativa popolare “Io Coltivo” si propone di consentire la coltivazione domestica fino a 4 piante di cannabis esclusivamente per uso personale. Prevede, inoltre, la creazione di Associazioni di Coltivatori (Cannabis Social Club) per la coltivazione e distribuzione controllata ai membri e aspira, infine, alla decriminalizzazione dell’uso personale, permettendo il trasporto fino a 30 grammi senza le sanzioni attualmente previste. La proposta si concentra su un sistema di regole preciso per garantire legalità e sicurezza.

Il “Cannabis Caffè” a Matera sarà un momento di confronto e approfondimento su queste proposte, un’occasione per discutere di “Fake News” e pregiudizi sul tema, ma anche per comprendere come la cannabis possa rappresentare un forte strumento di contrasto al mercato nero dei cannabinoidi gestiti dalla criminalità organizzata.

All’evento di sabato, durante il quale sarà già possibile firmare per la Proposta di legge d’iniziativa popolare, seguiranno appuntamenti nelle piazze di Matera e provincia per proseguire nella raccolta firme.

È possibile firmare, inoltre, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Matera.

La cittadinanza tutta, i rappresentanti dei partiti, gli attivisti, le associazioni, i movimenti, i comitati e i sindacati sono invitati a partecipare attivamente e contribuire al dibattito sulla normalizzazione di questo tema, per discutere in modo costruttivo della proposta di legge in corso.