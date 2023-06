“Una festa per don Lorenzo Milani” all’Istituto Don Milani di Potenza

Sono tante le manifestazioni, in tutta Italia, in occasione del centenario della nascita di Don Milani ,il27 maggio 2023(1923-1967), sacerdote, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano.

La figura del sacerdote è legata soprattutto all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, nell’omonima frazione del comune di Vicchio (FI), ove con i suoi allievi scrisse Lettera a una professoressa (1967), divenuto testo centrale nel dibattito sulla scuola.

Anche l’Istituto Scolastico di Potenza intitolato al Don di Barbiana, avvia le celebrazioni per il centenario sabato 10 giugno 2023, ore 10:30 presso il piazzale della scuola, in via Tirreno a Potenza con l’evento

Sono state invitate le autorità scolastiche regionali e amministrative del Comune di Potenza. Parteciperanno in qualità di partners dell’iniziativa i rappresentanti dei Lions Club International Potenza Pretoria, in virtù di una collaborazione ormai consolidata con il nostro istituto, che vede il noto club potentino impegnato in attività di tematiche altamente inclusive. Marco Rafaniello, scrittore potentino, racconterà la sua esperienza di ex alunno dell’I.C. L. Milani.

La manifestazione vedrà coinvolti gli alunni e i docenti della scuola primaria che, nel corso dei mesi, hanno appronfondito la figura di Lorenzo Milani attraverso la lettura del libro che ne racconta la vita e l’impegno pedagogico. I piccoli della scuola primaria, sulle note della canzone di Aleandro Baldi, I CARE, cantata anche nella lingua dei segni, allieteranno la manifestazione.

Nei diversi plessi dell’I.C. L. MILANI, sono stati realizzati ritratti del sacerdote e immagini della scuola di Barbiana che saranno esposti nell’atrio della scuola e faranno da cornice all’opera donata dal maestro Massimiliano Laurita, insegnante in servizio nell’istituto. La rappresentazione artistica dal titolo “Il viaggio”, realizzata interamente a matita, ritrae un momento significativo della scuola di Barbiana. L’opera sarà esposta al pubblico e troverà la sua collocazione stabile nel plesso centrale dell’istituto, sede della dirigenza e degli uffici amministrativi.

La dirigente scolastica, prof.ssa Marcella Anna Marsico, nel ringraziare gli alunni e i docenti per l’impegno mostrato nell’organizzazione della manifestazione, ricorda con emozione l’intenso insegnamento di Don Milani, I CARE, e quanto questo insegnamento sia stato e continuerà ad essere il principio ispiratore del nostro modo di “fare scuola”. “La scuola non è scuola se lascia indietro qualcuno dei suoi allievi, -commenta la dirigente – se non coglie e non promuove le differenze, se non è a disposizione di tutti, diventando strumento di successo formativo per ciascuno nella misura in cui ognuno ne ha bisogno.“ E’ proprio nelle parole della dirigente che si scorgono i principi di sussidiarietà, di scuola laboratoriale, di personalizzazione dell’insegnamento tanto cari al nostro “Lorenzo”, di cui orgogliosamente eredi, il nostro istituto prende il nome.