Una due giorni per il Consiglio Comunale di Matera

Per domani e dopodomani sono state convocate due sedute del Consiglio comunale di Matera. La prima con all’ordine del giorno una miriade di debiti fuori bilancio da riconoscere e l’acquisizione dall’Ater di una porzione di terreno ricadente nell’area di parcheggio degli autobus in via Don Sturzo, la seconda in cui si prova a sciogliere il nodo della elezione del nuovo presidente del consiglio stesso. Ambedue le riunioni si svolgeranno esclusivamente in presenza, ma la loro pubblicità è garantita da una trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera. In dettaglio, dunque, come si evince da una nota, “è convocato per domani, 9 luglio alle ore 16.30, il consiglio comunale in seduta straordinaria presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione alla stessa ora di giovedì 11 aprile), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 1. Progetto di riqualificazione di via don luigi Sturzo- area di stazionamento autobus. Acquisizione della porzione di proprietà dell’Ater. 2. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Quinta variazione. 3. Approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione AiCC – Associazione italiana Città della ceramica – e atti conseguenti. 4. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 – Art. 37 del D.Lgs. 36/2023- I integrazione. 5. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell’avvocato Annalisa Raguso. 6. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di D.P. 7. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza n. 21/2024 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata. 8. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Società OSA Srls. 9. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di P.A. 10. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dell’Avvocato Chiara Maria Bruna Latorre. 11. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di B.V. 12. Riconoscimento debito fuori bilancio in favore di M.C.”

Ed ancora, “è convocato per mercoledì 10 luglio alle ore 16, il consiglio comunale in seduta straordinaria presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione alla stessa ora di giovedì 11 aprile), per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 1. Elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale.”