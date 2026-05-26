“Una cosa vicina” a Matera il film di esordio del regista Loris G. Nese

Martedì 26 maggio alle 19:30 al CineTeatro G. Guerrieri di Matera il regista Loris G. Nese presenta il suo film Una cosa vicina (Italia, 2025, 85 minuti), presentato alle Giornate degli Autori della 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e Menzione Speciale al Premio Solinas. In dialogo con la montatrice Chiara Marotta.

Ambientato nella periferia di Salerno, il film è un documentario autobiografico che indaga sulla morte prematura del padre e sulle conseguenze nella vita del regista. Dando seguito a una collaborazione iniziata due anni fa con il cortometraggio Z.O., il film vede la partecipazione dell’attore Francesco Di Leva, più volte vincitore del David di Donatello, che insieme a suo figlio Mario dà voce a questa storia.

Il protagonista del film è un bambino che negli anni Novanta cresce circondato da profondi segreti. Gli uomini della sua famiglia, compreso il padre, muoiono troppo giovani, ma lui non è ancora in grado di capire il perché. Quando scopre che il suo cognome pesa come un marchio in città, ha l’impressione di rivedere la propria vita nei film gangster e horror che ama, specchio della violenza che gli ha cambiato la vita. Trasformare la sua storia in un film diventa l’unico modo per affrontare un’eredità ingombrante e colmare un vuoto che lo accompagna da sempre.



Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.