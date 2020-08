“Il mondo sta cambiando… Si auspica sempre in un cambiamento positivo… Ma i cambiamenti delle città per i disabili, avvengono sempre in maniera lenta. Sembra quasi che le città siano “sfavorevoli” alle persone affette da disabilità per via degli ostacoli esistenti. Ma l’ostacolo maggiore che non viene mai disquisito e considerato è “la paura”. La paura di non riuscirsi a muovere in ambienti affollati è uno degli ostacoli alla partecipazione alla normale vita sociale.”

Inizia così una riflessioned i Nicola Mario Fraccalvieri, imprenditore di Matera, circa le politiche di sensibilizzazione sui disabili che così prosegue:

“Ci troviamo in un momento storico dove la tecnologia è arrivata ad un ottimo livello. Una tecnologia che può favorire notevolmente i disabili a godere pienamente di una normale vita sociale, riducendo lo stato di stress e paura.

Per i disabili fisici, le barriere architettoniche possono variare da: rampe per sedie a rotelle bloccate, edifici senza ascensori, servizi igienici inaccessibili, attività commerciali accessibili solo tramite gradini, ecc…

Esiste la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” in vigore dal 2008 e, sebbene grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, ogni città potrebbe trarne vantaggio, queste politiche rimangono sempre più inespresse e i cittadini disabili ne pagano fortemente le conseguenze.

Ci sono varie tipologie di disabilità. Ad esempio persone affette da autismo potrebbero essere ipersensibili al suono, alla luce e ai movimenti e trovarsi in difficoltà in ambienti rumorosi o affollati.

Si dovrebbe pensare, quindi, a destinare delle aree per, eventualmente, creare dei centri comunitari con piscine terapeutiche, fattorie urbane e poter dare loro il senso di calma di cui hanno bisogno. Progetti di questo tipo sono già delle realtà in varie parti del mondo non solo per gente affetta da autismo, ma anche per persone con disabilità fisica, ipovendenti, ecc…

Perché non iniziare a creare queste realtà anche a Matera?

Bisognerebbe che anche la Città di Matera, già Capitale Europea della Cultura 2019, dia un buon esempio di responsabilità nei confronti dei cittadini con disabilità, magari integrando il bilancio previsto per il miglioramento e abbattimento delle barriere architettoniche e favorendo la nascita di centri comunitari, dove i singoli cittadini e/o le associazioni possano costruire le abitazioni su misura per i disabili.

Insieme possiamo riprogettare una città a misura di disabile…”