Una cartolina di Matera per la S.Messa in diretta su Rai1

Matera su Rai1 per la messa dell’11 Settembre in Cattedrale e cartolina della città in mondovisione.

La Giunta Bennardi ha deliberato e autorizzato le riprese della messa dell’11 Settembre all’interno della Cattedrale da trasmettere su Rai1, insieme ad una cartolina della città che racconterà la storia del territorio all’interno dell’evento del Congresso Eucaristico. La cartolina avrà una durata di circa 4 minuti e una voce fuori campo descriverà, a 2 milioni di telespettatori, non solo in Italia ma anche in mondovisione attraverso il canale RaiItalia, la storia del territorio e le immagini visualizzate, con la regia di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco.

Le riprese saranno montate per una “cartolina” di presentazione della città che servirà a contestualizzare la S. Messa trasmessa in diretta.

Una importante opportunità di visibilità per la città, frutto di una felice sinergia tra amministrazione e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina oltre che un riconoscimento del lavoro e impegno messo in campo dall’ufficio Cinema del Comune di Matera.