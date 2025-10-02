“Una canzone per chi non ha voce” di Loris: Non servono bandiere per difendere i bambini!

“Ogni bambino ha un nome una voce/Li abbiamo fatti diventare numeri in un libro dell’orrore” e ancora “Hajar vive tra le bombe di chi attacca ogni minuto…I suoi giocattoli sono rimasti in mezzo a quei rottami/Non servono bandiere per difendere i bambini…Li abbiamo fatti diventare numeri in un libro dell’orrore…Non esiste ragione nemmeno una religione/Né un confine né un passato che giustifichi il terrore/Allora basta dobbiamo dire basta”. Confesso che non l’avevo ancora sentito questo brano così intenso ed ispirato alla tragedia che stanno vivendo migliaia di bambine e bambini di Gaza. L’ho scoperto ieri sera durante la manifestazione dinanzi all’ospedale cittadino, utilizzato come sottofondo alla fase finale del flash mob. Non sapevo chi fosse che la cantasse. Sicuramente un giovane artista e la cosa è stata rincuorante data la pessima qualità di tanta paccottiglia che gira, spacciata per arte. E’ vero, come qualcuno ha detto, che “Una voce per chi non ha voce” di Loris è una canzone che tocca l’anima e racconta con forza ed efficacia il dramma che si sta vivendo Gaza, soprattutto i bambini. Quelle decine di migliaia già ammazzati da bombe, spari e fame e quelli che vivono nel terrore quotidiano di una ferocia che sembra senza limiti. Complimenti a LORIS, all’anagrafe Loris Shaba (rapper e cantautore italoalbanese di 26 anni) per la sua straordinaria sensibilità dimostrata in questo brano (per gli altri ci riserviamo di valutare). Magari già lo conoscevate tutti, ma se anche per voi è una novità, consiglio di leggere il testo e ascoltare questa canzone.

A seguire il testo:

Hajar vive tra le bombe di chi attacca ogni minuto

Ha imparato la parola guerra prima di futuro

Khalil ha perso mamma e tutti quanti i suoi legami

I suoi giocattoli sono rimasti in mezzo a quei rottami

Non servono bandiere per difendere i bambini

Lo sa Nazmi che ha perso il fratello in mezzo a quei casini

E lo sa Dalia un’aspirante dottoressa

E il mondo tace mentre l’ultimo ospedale crolla a terra

Perché il silenzio uccide ma parlare può salvare

Adel è morto a quattro anni tra le braccia di suo padre

Kamal poteva diventare il prossimo Yamal

Esultava in mezzo al fango e sognava il Maracanã

Nazmi cantava ogni giorno al pianoforte

Ma non c’è più il pianoforte ha perso mamma casa e adesso anche la voce

Queste sono sette storie le altre diecimila altrove

Tutto non ha più importanza se un bambino muore

Il sorriso di un bambino che resisterà ai tuoi missili

Pelle color cannella e quella voglia di esser piccoli

Perché volando in cielo non avremo più vertigini

E voleremo insieme e liberi

Il sorriso di un bambino ricoperto dalle lacrime

La forza di rialzarsi quando il mondo grida vattene

Una pacca sulle spalle e sono pronto per rinascere

Io sarò forte e mai più fragile

Jamil l’ha urlato in piazza è solo in quarta elementare

Il male non è chi bombarda ma chi pensa sia normale

Lana è nata nel cielo sbagliato stellato di bombe

Sognava di essere avvocato fino a questa notte

Jori ha capito che il cuore viene abbattuto da un drone

La sua infanzia calpestata come un fiore da un trattore

Ogni bambino ha un nome una voce

Li abbiamo fatti diventare numeri in un libro dell’orrore

Shaima ha disegnato a terra sulla polvere il suo cuore

Sperando in un mondo che le ha tolto il foglio e ogni colore

Non esiste ragione nemmeno una religione

Né un confine né un passato che giustifichi il terrore

Allora basta dobbiamo dire basta

Ti sta implorando Mariam Tamim Amir Hamza

Sono quindici storie le altre diecimila altrove

Tutto non ha più importanza se un bambino muore

Il sorriso di un bambino che resisterà ai tuoi missili

Pelle color cannella e quella voglia di esser piccoli

Perché volando in cielo non avremo più vertigini

E voleremo insieme e liberi

Il sorriso di un bambino ricoperto dalle lacrime

La forza di rialzarsi quando il mondo grida vattene

Una pacca sulle spalle e sono pronto per rinascere

Io sarò forte e mai più fragile.

