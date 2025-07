Una canzone …Fa che sia un racconto per la memoria di Gaza

”…Devi comprare un po’ di carta bianca per fare un aquilone,

Fa che sia un aquilone con una lunga coda, fa che sia un racconto che vola,

così che ogni bimbo in guerra senza casa, sotto il cielo in terra di Gaza possa vedere quell’angelo. Aquilone riporta al cuore, un po’ d’amore...” Sono le parole dell’ultima poesia di Refath Alareer, portate in musica dal cantautore lucano Francesco Da Matera,

chitarra e voce per il progetto ” Musica contro il silenzio” che troverete sui canal social, https://www.facebook.com/share/p/18ojtZKb2k/ , in un lavoro cha ha coinvolto anche Massimo Stano con chitarra e armonizzazione e con il logo grafico di Mauro Bubbico.

Quattro minuti di immagine del genocidio nella striscia di Gaza,una definizione che a a Israele e ai potenti che la sostengono con tanta ipocrisia, insensibilità, aldilà degli appelli alle tregue e alla pace, e di parole che vanno dritto al cuore di quanti non piegano la testa e non la voltano dall’altra parte. Musica contro il silenzio ” FACCIAMO RUMORE PER GAZA”, interrotto come è stato concordato nel Belpaese intorno alle 22.00 di domenica 27 luglio,e a Matera piazza antistante biblioteca provinciale, per ricordare uno dei tanti bimbi che pensano, guardano ” …in attesa di chi se ne andò in una fiamma, senza dare addio a sè stesso” con un invito, raccolto da Francesco, ”…Devi raccontarla tu questa mia storia, per la mia memoria…” Pace a Gaza e riconoscimento, come è dal 1949 con la risoluzione dell’Onu, degli stati di Israele e Palestina, anche se i tanti bambini trucidati mentre erano in fila per vincere la fame.



Chi era Refath Alaree ( da wikipedia)

Refaat Alareer (in arabo رفعت العرعير‎?, Rifaʿat al-ʿAriʿīr; Shuja’iyya, 23 settembre 1979 – Striscia di Gaza, 6 dicembre 2023) è stato un poeta e attivista palestinese.

Durante la sua carriera, insegnò letteratura e scrittura creativa all’Università Islamica di Gaza e co-fondò We Are Not Numbers, un’organizzazione per mettere in contatto autori esperti internazionali con giovani scrittori di Gaza, promuovendo la narrazione come strumento di resistenza palestinese.[1][2]



Il 6 dicembre 2023, Alareer perse la vita insieme a suo fratello, sua sorella e i suoi tre figli in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza durante l’invasione israeliana della Striscia di Gaza del 2023. L’organizzazione no-profit per la protezione dei diritti umani Euro-Med Monitor rilasciò una dichiarazione in cui afferma che Alareer fosse stato deliberatamente preso di mira, “bombardato chirurgicamente dall’intero edificio”, e che l’attacco aereo fosse arrivato dopo settimane di “minacce di morte che Refaat ha ricevuto online e per telefono da account israeliani”.[3]



IL RINGRAZIAMENTO DI ”FACCIAMO RUMORE PER GAZA”

FACCIAMO RUMORE PER GAZA📣

🕙 Appuntamento stasera alle 22:00

📍 Piazza antistante la Biblioteca Provinciale di Matera.

Portate strumenti musicali, pentole, mestoli, tamburelli …qualsiasi cosa possa fare tanto rumore.

Un rumore che deve scuotere le nostre coscienze alienate,

un baccano che deve gridare contro il silenzio di chi non vuole ancora prendere una posizione,

un frastuono per il riconoscimento della Palestina e per il genocidio che si sta consumando sotto gli occhi del mondo.

🙏 Cogliamo l’ occasione per ringraziare il Vescovo di Matera che ha invitato i sacerdoti a suonare le campane alle 22:00, unendosi a questo richiamo collettivo.

Facciamo tuttə rumore insieme , Gaza ha bisogno di tuttə NOI, delle nostre voci, della nostra presenza, del nostro coraggio di protestare contro questa tragedia umana e collettiva.



LA LETTERA DI DON BEN