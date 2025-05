Una buona notizia: archiviata ennesima querela a due giornalisti di Basilicata24.

La notizia dell’archiviazione di una querela per diffamazione a danno di due giornalisti della testata on line Basilicata24 è una buona notizia per la libertà di stampa. Anche in questa regione in cui il potere costituito, o chi lo esercita o si accinge ad esercitare ruoli pubblici, spesso mal sopporta quel giornalismo che non si limita a fare mera cronaca o da mero amplificatore di comunicati stampa, ma interpreta appieno la sua funzione di “cane da guardia del potere“, affinchè esso sia trasparente per i cittadini. E’ la stessa testata che in un articolo riporta la notizia. “Abbiamo appreso solo ieri -si legge nello stesso- dell’accoglimento della richiesta di archiviazione dell’ennesima querela per diffamazione a mezzo stampa. In questo caso a querelare il nostro direttore, Michele Finizio e la giornalista Giusi Cavallo era stato il consigliere regionale di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo per un articolo pubblicato su Basilicata24 il 23 novembre 2023 dal titolo “Basilicata, elezioni: la sceneggiata di Angelo Chiorazzo”. L’attuale consigliere regionale, all’epoca possibile candidato presidente della Regione Basilicata, aveva ritenuto l’editoriale a firma del direttore Finizio gravemente lesivo della sua reputazione.” E ancora “A seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, Chiorazzo aveva presentato opposizione sulla quale si è pronunciato il gip di Potenza, Antonello Amodeo, accogliendo quanto già chiesto dal pm e rigettando la richiesta di prosecuzione delle indagini.” Infine ““Il Gip ha ritenuto infondata la notizia di reato (la diffamazione) riconoscendo il diritto di critica “che si concretizza nella manifestazione di un’opinione”. Riconosciuti anche la continenza, sia sostanziale che formale, rispettata dal giornalista nel suo editoriale e l’interesse pubblico della notizia trattandosi di possibile candidato alle elezioni regionali, cosa poi realmente accaduta essendo stato Chiorazzo in corsa per la candidatura alla presidenza della Regione. In ragione della sussistenza di questi tre requisiti il gip Amodeo ha ritenuto la condotta del giornalista scriminata dall’esercizio del diritto di critica. Dunque non c’è stata alcuna diffamazione ai danni di Chiorazzo.” Bene. E ci si augura che la politica la smetta di intimidire con querele e denunce chi esercita una funzione preziosa per la democrazia. E scelga di contestare, con argomenti e controdeduzioni, eventuali notizie o valutazioni ritenute false o inappropriate.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.