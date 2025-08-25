Una buca, una caduta e per Marziolino tanta sofferenza. Si provveda…

A rendere sicuri strade e marciapiedi, per una buca, una mattonella sconnessa, uno spuntone che sono un pericolo per chiunque: dai bambini agli anziani ai disabili. E le conseguenze sono ferite e infortuni che richiedono cure, rieducazioni e sofferenze. Ne è la prova di quanto accaduto nel luglio scorso a Marzio ” Marziolino ” Muscatiello che è ”inciampato” in una buca mentre percorreva con la sua carrozzina elettrica il marciapiede di via Edoardo Semeraro, al rione Spine Bianche. Le conseguenze sono le contusioni e le ferite al piede, che hanno richiesto cure e un lungo calvario – come ci ha detto – per alleviare una sofferenza dal quale non si è ancora ripreso. Si comincia con la fisioterapia… Non è la prima che Marziolino solleva il problema di intervenire per tempo sulla eliminazione delle barriere architettoniche ,https://giornalemio.it/cronaca/marziolino-a-ostacoli-sindaco-rimuoviamo-insieme-quelle-barriere/. Lui, con un passato da sportivo che ha investito in quella che sarà una grande avventura come la Pvf, continua a farlo nel volontariato con la sua associazione ”Azione disabili” . Servono programmazione, prevenzione, tutele, cultura dell’attenzione e, naturalmente indennizzi per i danni subiti. Verso di lui comprensione, ma servono anche i fatti…

