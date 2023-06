“UNA BOLOGNESE PER L’EMILIA ROMAGNA”: LA PRO LOCO RIONERO A SOSTEGNO DELLE VITTIME DELL’ALLUVIONE

“Una bolognese per l’Emilia Romagna”. È questo il nome dell’iniziativa benefica organizzata per il prossimo sabato 17 giugno dalla Pro Loco Rionero in Vulture con il patrocinio del Comune e del Comitato UNPLI Pro Loco Basilicata, per raccogliere fondi a sostegno dei cittadini colpiti dall’alluvione dello scorso mese.

Abbracciando l’iniziativa promossa dall’UNPLI, che invitava le singole Pro Loco d’Italia a manifestare la propria “vicinanza” alla popolazione emiliana colpita da questa catastrofe naturale, i volontari della Pro Loco si sono prontamente attivati per organizzare un evento che incoraggi i cittadini di Rionero a partecipare attivamente mediante una piccola donazione.

Come già accaduto per il terremoto ad Amatrice, l’obiettivo rimane lo stesso: preparare un piatto tipico della regione colpita e distribuirlo in cambio di un contributo volontario. I volontari della Pro Loco hanno immediatamente coinvolto le attività commerciali della città, che hanno generosamente offerto i propri prodotti gratuitamente. Grazie all’impegno dei volontari, questi prodotti si trasformeranno nelle autentiche “tagliatelle alla bolognese”, forse il piatto più rappresentativo dell’Emilia Romagna.

L’intero ricavato della serata verrà devoluto alle popolazioni colpite attraverso il canale Unpli, garantendo una trasparente e sicura destinazione dei fondi raccolti.

Per allietare la serata, il gruppo musicale “Attenti a quei 2” si esibirà dal vivo, regalando momenti di spensieratezza e intrattenimento a tutti i partecipanti.

“Abbiamo messo a disposizione le nostre risorse umane e logistiche per dare il nostro modesto contributo”, ha spiegato Christian Strazza, presidente della Pro Loco. “Pur consapevoli che il nostro sostegno è limitato, speriamo che possa aiutare coloro che hanno perso tutto in questa tragica situazione”.

Confidando nella generosità e nel supporto dell’intera comunità, la Pro Loco invita a partecipare a “Una bolognese per l’Emilia Romagna” sabato 17 giugno, a partire dalle ore 20:00 presso Palazzo Fortunato a Rionero.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.