Una Boccata d’Arte presenta l’opera “MMMMMMM KM”

Una Boccata d’Arte presenta

MMMMMMM KM

L’opera di Vaste Programme realizzata per Una Boccata d’Arte 2025 entra nella collezione permanente del TAM

Inaugurazione: venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18:30 alle 21:30

TAM – Tower Art Museum Matera

c/o Torre del Capone, via gradelle pennino, 9 – Matera

Ingresso libero

L’opera MMMMMMM KM di Vaste Programme, realizzata nel 2025 in occasione della sesta edizione di Una Boccata d’Arte – il progetto d’arte contemporanea diffuso lungo tutta la Penisola ideato da Fondazione Elpis – entra a far parte della collezione permanentemente del TAM – Tower Art Museum di Matera.

MMMMMMM KM accresce la costellazione di opere che, dopo ogni edizione di Una Boccata d’Arte, disegnano un itinerario d’arte sul territorio italiano. Grazie alle donazioni degli artisti e alle acquisizioni dei Comuni, alcuni interventi temporanei diventano presenze stabili, contribuendo a costruire nel tempo la geografia permanente del progetto.

Il progetto, firmato da Vaste Programme e curato da Roberta Mansueto, nasce in dialogo con il borgo di Miglionico (MT) e dal ripensamento di un oggetto iconico: il binocolo panoramico. Tradizionalmente collocato nei belvederi per l’osservazione del paesaggio, il binocolo panoramico diventa qui un dispositivo fuorviante, capace di sovvertire la lettura convenzionale del panorama di Miglionico. Installato presso la Torre di Fino – un tempo torre di confine dell’antico borgo – il dispositivo invita ad aprire lo sguardo su molteplici vedute, rispondendo alla domanda: “Cosa vedo a 7.000 km da Miglionico?”.

La distanza non è casuale: suggerita da un motto presente sull’antico stemma del paese – Milone Milite Magno Munì Miglionico di Magnifiche Mura – in cui le sette “M”, lette come numeri romani, compongono la cifra settemila. L’opera amplifica così il concetto di veduta, tema ricorrente nella storia dell’arte, ridefinendo l’idea stessa di confine e dissolvendo ogni limite geopolitico e culturale.

Il binocolo restituisce immagini panoramiche a 360 gradi di paesaggi situati a questa distanza — deserti, montagne, oceani, città e villaggi — talvolta accompagnate da dati su erosione, inquinamento, cambiamenti climatici e impatto del turismo di massa.

L’opera rilegge il tema della veduta nella storia dell’arte e diventa strumento per dissolvere simbolicamente l’idea stessa di confine: oltre ogni limite geopolitico e culturale, resta la possibilità di immaginare un nuovo presente, libero dalle eredità del passato.

La Torre del Capone (del XIII secolo), che ospita le mostre temporanee e gli interventi site-specific del TAM Tower Art Museum, accoglierà permanentemente nel cortile interno l’opera MMMMMMM KM di Vaste Programme.

Dopo l’inaugurazione, alla presenza degli artisti, la curatrice del progetto Roberta Mansueto e la project manager di Fondazione Elpis, Bianca Buccioli, la serata proseguirà con un DJ set di Agostino Quaranta.

CONTATTI PER LA STAMPA:

PCM Studio di Paola C. Manfredi | Via Carlo Farini, 71 | 20159 Milano

press@paolamanfredi.com | www.paolamanfredi.com

Chiara Piantavigna | chiara@paolamanfredi.com | +39 349 438 3062

Francesca Ceriani | francesca@paolamanfredi.com | +39 340 9182004

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

MMMMMMM KM, Vaste Programme,

prodotta in occasione di Una Boccata d’Arte 2025

Inaugurazione: Venerdì 27 marzo 2026

dalle ore 18:30 alle 21:30

presso TAM – Tower Art Museum Matera

c/o Torre del Capone, via gradelle pennino, 9 – 75100 Matera (MT)

(ingresso libero)

Vaste Programme

Dal 2017, il duo Vaste Programme esplora i temi del cambiamento climatico e del rapporto tra tecnologia e immagine, attraverso approcci post-fotografici e installativi, pratiche di risignificazione e détournement, spesso velati di un’ironia dal sapore amaro.

Agostino Quaranta

Agostino è il moniker dell’artista visivo, DJ e music producer residente a Londra, Agostino Quaranta. Nel 2023, ha pubblicato i suoi primi due EP, ZONA SISRI, con due remix di Ehua e Piezo, per Le Chatroom, e STP U51 per Hundebiss Records. Le due release sono state composte ad Ostuni, in Puglia, e celebrano la storia della Tecnopizzica, rari tentativi degli anni ’90 di computerizzare la Pizzica Salentina. Nel 2018, Agostino ha fondato Turbo Sud, un progetto curatoriale e di ricerca che esplora le tradizioni sonore e materiali d’archivio audiovisivi del Sud Italia. Agostino ha esposto le proprie opere in una mostra personale allo Yorkshire Sculpture Park nel 2022 e ha avuto l’onore di suonare all’interno del Deer Shelter Skyspace di James Turrell. Inoltre, ha collaborato con varie radio internazionali, tra cui NTS e Radio Alhara

Una Boccata d’Arte

Una Boccata d’Arte è il progetto d’arte contemporanea ideato nel 2020 da Marina Nissim, Presidente di Fondazione Elpis. Si tratta dell’unica iniziativa in Italia che opera su tutto il territorio nazionale offrendo un itinerario culturale che attraversa il Paese attraverso i linguaggi dell’arte del nostro tempo.

Il formato si basa sul coinvolgimento, ogni anno, di 20 artisti, italiani e internazionali, invitati a intervenire in 20 piccoli centri abitati con meno di 5.000 abitanti, uno per ciascuna delle 20 regioni italiane. Gli artisti selezionati provengono da Paesi, culture ed esperienze linguistiche sempre differenti, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e alla capacità di proporre progetti pensati per coinvolgere le comunità locali in maniera inclusiva e partecipativa, generando insieme nuovi immaginari. L’invito prevede sempre un periodo di residenza sul territorio per la progettazione di interventi site-specific che sono quindi frutto di un percorso di esplorazione delle tradizioni vernacolari e di ascolto dei saperi artigianali e delle energie preesistenti.