C’è chi si ricorda tutti i giorni di quanti non hanno da mangiare, perchè hanno perso il lavoro o vivono una situazione di indigenza, chi lavora in ospedale per aiutare chi soffre durante l’epidemia da virus a corona, dà l’esempio vaccinandosi, dispensa sorrisi con giochi e colori, si è premurato di raccogliere fondi perchè il Natale sia solidale e chi non si tira indietro davanti ai soprusi. Sono le 14 ”belle storie” di concittadini, associazioni che l’Amministrazione comunale di Matera ha premiato nel corso di una semplice e partecipata cerimonia di consegna di targhe a quanti si sono segnalati per tanti piccoli, ma significativi gesti di solidarietà, fatti spesso in silenzio, ma che la cronaca ha riportato per sostenerli. Ed e’ stata l’occasione per rafforzare un rapporto su ”quel c’è ancora tanto da fare” per far pulsare a mille il battito del grande cuore solidale di Matera, come ha evidenziato il sindaco Domenico Bennardi, esprimendo il ringraziamento della giunta (erano presenti il vicesindaco con delega all?Innovazione Alberto Acito e l’assessore alle politiche sociali Giuseppe Sarli) dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.

E tra i premiati c’è anche un concittadino straniero, simbolo ed esempio di una città aperta e pronta ad accogliere quanti sono qui per lavorare, restare, mettere radici. E così c’è anche Maiga Tahirou un giovane del Mali, operaio a Matera, accorso il 9 dicembre 2020 in aiuto di una ragazza vittima di uno scippo,tra i premiati dell’iniziativa di solidarietà ” Una Bella storia” promossa dal Comune di Matera per ringraziare quanti hanno aiutato la città a crescere durante l’epidemia da coronavirus. Il giovane immigrato aveva anche raggiunto ” fino alla fine”, come riporta la frase di una t shirt indossata della Juve, uno dei rapinatori trattenendolo fino all’arrivo della Polizia. ” I premiati -ha detto il sindaco Domenico Bennardi- che ci sono stati segnalati non sono affatto esaustivi di un uninverso che è straordinariamente ampio, a volte silenzioso, che opera nella nostra città”. I premiati sono complessivamente 14 : Zio Ludovico, per aver coinvolto nei giochi grandi e piccini, il gruppo facebook Open Matera che ha raccolto 10.000 euro per la fabbrica di Babbo Natale, l’Associazione Matera convention bureau che ha preparato 150 pacchi dono per i bisognosi, l’Assoristoratori di Matera per il ”panettone di solidarietà”, il liceo classico “E.Duni” per il banco della solidarietà, l’associazione ”Faccio Solo la mia parte” per iniziative a favore del personale sanitario dell’Ospedale, la Caritas Diocesana, Don Angelo Tataranni e le associazioni Don Giovanni Mele per l’apporto dato ai bisognosi, l’associazione Oasi del Sorriso e due infermiere una operatrice socio sanitaria dell’Ospedale Madonna delle Grazie . Tante storie interessanti di una Matera che lavora in silenzio e con un cuore grande quanto la solidarietà.