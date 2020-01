E’ ricco di tanti significati ed è a forma di barca il logo scelto per celebrare il centenario della nascita di Marina di Ginosa.

La barca per ricordare i coloni greci che fondarono le prime colonie ioniche con la speranza di approdare in una nuova terra ricca. Un’imbarcazione. La stessa utilizzata dai pescatori che hanno vissuto per primi questo territorio. Ecco ciò che rappresenta il logo del centenario di Marina di Ginosa ideato dall’autrice ginosina Rossana Salvino, vincitrice del concorso bandito dal Comune di Ginosa a novembre scorso.

L’autrice è stata premiata il 4 gennaio nel corso di un’apposita cerimonia presso il Palazzo della Delegazione. Presenti il Sindaco Vito Parisi, il Delegato Sindaco Angelo Moro, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Romana Lippolis e la giuria del concorso formata dal Responsabile URP del Comune di Ginosa Gino Dell’Orco, l’ex preside Vincenzo Calabrese in qualità di esperto di storia locale e l’esperta di grafica dott.ssa Isabella Piccolo.

Il simbolo identificativo sarà utilizzato nelle attività ufficiali di informazione, comunicazione e promozione del ciclo di eventi organizzati per questa importante ricorrenza. Esso sarà presente su materiale informativo pubblicitario (cartellonistica, pubblicazioni, segnaletica stradale, adesivi, shopper, sito internet ecc.) in modo tale da identificare tutte le iniziative, gli eventi e i contributi relativi al programma delle celebrazioni. L’obiettivo finale era la scelta di un logo, appunto, che interpretasse nel miglior modo possibile il significato della ricorrenza del centenario. Ben 16 gli elaborati pervenuti.