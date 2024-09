“Una bandiera per la Palestina” ha fatto tappa oggi a Matera

“Una bandiera per la Palestina“, l’iniziativa promossa dai soci del Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico per richiamare l’attenzione di cittadini e cittadine sul massacro del popolo palestinese, perpetrato dal governo israeliano con la complicità e nel silenzio dei Paesi occidentali e dei loro media, questa mattina ha fatto tappa -a sorpresa- a Matera. E così la protagonista di questa campagna di sensibilizzazione, una bandiera della Palestina lunga 10 metri che, partendo da Tricarico, attraverserà i comuni della Basilicata, è stata portata prima a Grassano (come era stato preannunciato ieri) e poi a Matera, dove, con il supporto del Comitato per la Pace, è stata dispiegata in mattinata prima davanti alla Cattedrale e sulla scalinate che porta alla Chiesa di Santa Maria di Idris, nel cuore dei Sassi.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi dati del ministero della salute di Gaza, dall’inizio del conflitto si registrano oltre 41 mila morti e oltre 95 mila feriti, ma il bilancio è presumibilmente sottostimato dalla presenza di vittime sepolte tra le macerie o in zone inaccessibili. Nonché dallo stillicidio quotidiano di morti provocate da un accanimento che sembra non voler finire dopo quasi un anno. “Questa campagna vuole essere un segnale forte, una richiesta di giustizia e pace per chi ha perso la vita e per coloro che lottano quotidianamente per sopravvivere”, affermano in una nota i promotori della mobilitazione che invitano “Tutti i comuni e le associazioni della Basilicata a prendere parte a questa campagna ospitando la bandiera nel proprio territorio. Ogni comune che deciderà di aderire potrà organizzare eventi, incontri e manifestazioni per ribadire con forza lo slogan della campagna: stop al genocidio.” Questa iniziativa si aggiunge al coro di chi ritiene che la misura sia oramai colma e chiede a gran voce alle parti in causa, sulla base delle risoluzioni dell’ONU: “il cessate il fuoco immediato e duraturo, per portare soccorso ai Palestinesi e liberare gli ostaggi Israeliani.” Così come si sollecitano Stati Uniti, Unione Europea e governo italiano, affinchè “interrompano la fornitura di armi e la copertura politico militare di Israele, riconoscano lo Stato Palestinese, applichino le risoluzioni ONU sul ritiro di Israele dai territori palestinesi occupati. Lo chiediamo a tutti i cittadini e le cittadine, perché sostengano il boicottaggio di istituzioni, banche e imprese che collaborano o fanno affari con l’apparato militare israeliano, si mobilitino contro i crimini di guerra e il terrorismo, contro l’economia di guerra ed il riarmo, per un dialogo che porti alla Giustizia ed alla PACE.” E’ possibile seguire l’iniziativa sulla pagina Instagram “Una bandiera per la Palestina”, nonchè contattare i promotori all’indirizzo email: circoloantonioinfantino@gmail.com o al numero: 328 316 1307.

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/una_bandiera_per_la_palestina