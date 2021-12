…E di buon auspicio perchè il 2022 possa segnare la presentazione del progetto e l’individuazione di risorse umane e finanziarie per consentire la ricostruzione, per quanto possibile, del fossile della Balena Giuliana. E la illuminazione davanti all’ingresso del museo archeologico ” Domenico Ridola” (Museo Nazionale con il Museo di Arte Medievale e Moderna) di una balena da comporre, con la testa su un versante e la coda dall’altro, danno l’idea del lavoro che attenderà i restauratori. Per ora la suggestione del Natale con le foto girataci dal presidente del consiglio comunale Antonio Materdomini e scattate da Pino Losignore. E la coincidenza di cognomi identitari, chissà, che non portino la benedizione dal cielo, al piano, agli abissi del passato…