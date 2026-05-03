Un volo di influencer a stelle e strisce dal 4 maggio nel Metapontino

Vengono considerati come i ”re Mida” dell’economia virtuale, che passa per i social, e che poi ha riscontri con percentuali da quantificare anche nel mondo reale con mode e scelte che hanno, con la valutazione detta prima, anche per l’economia locale. E così un gruppo di influencer, accreditate con migliaia di seguaci ( follower se non potete fare a meno dell’inglese) sul web saranno da lunedì 4 maggio nel Metapontino su iniziativa dell’Apt. La direttrice generale dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata ha colto al volo…l’arrivo a Bari della United Airlines New York- Bari per prolungare l’atterraggio nel Metapontino. Attendiamo sviluppi e le annotazioni degli influenzer statunitensi. Al prossimo arrivo che, si auspica, possa portare turisti dalle nostre parti mettendo a punto i diversi aspetti organizzativi. L’azione guerrafondaia di Israele e Usa contro l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormutz alle petroliere non aiuta in questo momento flussi di visitatori ”interessanti”, ma attendiamo tempi migliori.Il Metapontino merita questa opportunità.



Primo volo United Airlines New York–Bari, Apt promuove press trip a Matera e nel Metapontino.

In occasione del volo inaugurale New York–Bari del 1° maggio 2026, l’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata e Puglia Promozione, con il supporto di ENIT New York, accoglieranno una delegazione di content creator e media americani in un esclusivo press trip tra Puglia e Basilicata.

La delegazione sarà composta da: Christine Le, influencer con un pubblico combinato di 720.000 follower su Instagram e TikTok; Fiona Chen, creatrice di contenuti con 252.000 follower su Instagram e autrice di un video in partnership con United Airlines, che ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni, e Nathan Ziebarth, senior designer, United Airlines brand marketing team – influencer United rep.



Il programma lucano, con partenza il 4 maggio, prevede una prima tappa a Metaponto con una visita guidata alle Tavole Palatine, straordinaria testimonianza dell’antica Magna Grecia. Il viaggio proseguirà verso la campagna materana, la visita alla suggestiva Cripta del Peccato Originale, capolavoro dell’arte rupestre lucana e a seguire la scoperta di Matera.

«Abbiamo voluto agganciarci al volo inaugurale di United Airlines New York-Bari con il press trip, in quanto, come ripetiamo sempre, l’aeroporto pugliese è nostra porta privilegiata d’accesso – dichiara il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli – e inoltre, in questo momento di complessità geopolitica, rappresenta un forte segnale di fiducia per le nostre destinazioni che, nel mercato statunitense, hanno un punto di riferimento».



