Sabato 22 febbraio p.v., alle ore 18.30, in libreria, si terrà la presentazione del libro “Un viaggiatore sovrappeso in Iran. Diario persiano” di Bernardo Notarangelo, edito da Zolfo.

Con l’autore, dopo l’introduzione di Pietro Ruggi, dialogherà Sissi Ruggi, giornalista.

Il Viaggiatore Sovrappeso, con penna di reporter, percorre a grandi passi l’altopiano iraniano. Non figura mitica, ma ex manager in pensione che, da Milano, decide di perdere i chili di troppo nel miglior modo possibile: viaggiando.

Sulle orme di Marco Polo e dei Re Magi, il Viaggiatore Sovrappeso incontra commercianti di tappeti, studenti, poliziotti, religiosi col turbante e donne che coraggiosamente non portano il velo, sfidando il regime al grido di “donna, vita, libertà”.

Dalla meravigliosa Isfahan alla santa Mashhad, Bernardo Notarangelo restituisce un ritratto vibrante dell’Iran, ricco di riferimenti storici e riflessioni contemporanee: un diario di viaggio per comprendere un Paese dal passato glorioso e dal presente problematico.

Bernardo Notarangelo, nato a Foggia nel 1960, si è laureato in Economia a Pavia, per poi trasferirsi a Milano, dove attualmente risiede. Ha insegnato all’Università di Pavia, conseguito un Master in International Public Policy alla Johns Hopkins University e ricoperto importanti incarichi professionali sia in start up di successo che in realtà consolidate quali Mediaset, Rai e “Il Sole 24 Ore”. È giornalista pubblicista, appassionato viaggiatore e Fellow della Royal Geographical Society.