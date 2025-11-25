Un vademecum della Polizia per scoprire e denunciare i volti della violenza



La campagna della Polizia di Stato ”…Questo non è amore 2025” in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione (è questa la dicitura giusta) contro la violenza alle donne ha confermato anche a Matera, che c’è tanto da fare a cominciare dai giovani, dalle scuole, dai luoghi di aggregazione dove occorre lavorare per evitare che modelli negativi, spesso legati ai social, possono portare ad episodi incresciosi che ci propone-purtroppo- la cronaca quotidiana. Il pensiero va a Giulia Cecchettin, per esempio, una studentessa che ha visto la vita stroncata alla vigilia della laura, per mano di un coetaneo che pensava di amare o alle materane Anna Rosa Fontana e Vita Maria Farina. ”…Questo non è amore” conferma come ci sia tanto da fare sulla cultura della prevenzione, del rispetto tra persone prima di tutto, tra sessi, sul lavoro di rete tra enti, associazioni, affinché i ”segnali” di difficoltà, di prevaricazione in famiglia o di mancata ”rassegnazione” da parte degli uomini soprattutto (come riportano casistica e statistiche) quando un rapporto cessa e la richiesta di un incontro chiarificatore, l’ultimo, porta a gesti sconsiderati, alla morte delle donne e a gesti autolesionistici da parte dell’ex partner. Finita? Se ci sono figli il dramma-tragedia aumenta.



La pubblicazione distribuita in piazza Vittorio Veneto dalla Polizia di Stato è davvero preziosa per capire e sapere come muoversi per denunciare e farsi aiutare. Serve a riconoscere, sfogliando e leggendo le pagine, a riconoscere alcuni volti della violenza (fisica, psicologica, economica), i campanelli d’allarme nelle relazione (in costanza di relazione,crisi di coppia e separazione). E allora che fare? Confidarsi con qualcuno, chiamare il 1522 o rivolgersi alla Polizia, alle forze dell’ordine che hanno allestito anche luoghi dedicati per l’ascolto in tutta tranquillità delle denunce.



Ci sono buoni esempi testimonianze di quante ce l’hanno fatta come Claudia,Alice, Noemi,Milena che ha utilizzato youpol. Nella pubblicazioni sono descritti anche consigli utili per ottenere il congedo dal lavoro o il permesso di soggiorno in caso di violenza. Violenze reali e…informatiche, sul web, con un glossario e un memorandum sulle cyberviolenze. I fatti sono gli ”ammonimenti” del questore, i protocolli Zeus, le sorveglianze speciali, i protocolli Dac. Serve coraggio e quanto descritto nella brochure ”…Questo non è amore amore” aiuta a tirarlo il fuori. Il resto deve farlo il lavoro di rete di Istituzioni, enti locali, associazioni assicurando alle donne vittime di violenza, ai figli, tutta l’assistenza della quale possono aver bisogno. A cominciare dal lavoro, dall’indipedenza economica, che consentirebbe a tante donne di rifarsi una vita.

