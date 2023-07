Un uragano di allegria in corsia..E’ l’Oasi del Sorriso

Ridere e far ridere aiuta a stare meglio, allunga la vita e dà una iniezione di fiducia, di spensieratezza, speranza a quanti vivono una fase difficile della loro vita, come la degenza ospedaliera. Un luogo dove l’allegra brigata dell’associazione Oasi del Sorriso, guidata dal goliardico commendator Giovanni Martinelli, è a proprio agio quando riesce a contagiare positivamente con musica, colori, battute e sorrisi, bimbi, mamme, adulti, anziani ospitati anche in reparti difficili come la rianimazione. E così nella giornata di lunedì 24 luglio, quell’associazione diventata 15 anni fa di clownterapia e musicoterapia, ha toccato quota 600 presenze in quel reparto dell’ospedale di Matera diretto dal dottor Francesco Massimo Romito. Scambio di sorrisi e di targhe d’obbligo . E il ricordo di Giovanni, che a malapena riesce a tenere a freno le sue furie dell’allegria. “Questa avventura -ha detto il commendatore- è iniziata 13 anni fa, unici in Italia, grazie alla sensibilità e alla lungimiranza dei Medici del reparto, tutt’ora in servizio, i quali hanno da sempre avuto ben chiaro la differenza tra il curare e il prendersi cura.Persone straordinarie, che hanno compreso che, oltre i protocolli e le terapie, bisogna accarezzare le anime dei pazienti e delle loro famiglie. Siamo orgogliosi di poter coadiuvare nel nostro piccolo, Professionisti di questa levatura morale. . ” Una chitarra, un naso rosso, occhialoni e un camice multicolore e una miriade di sorrisi. E’ tutta salute…passaparola.



LA MOTIVAZIONE DELLA NOMINA A COMMENDATORE