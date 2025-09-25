Un team di legali della Flotilla diffida il governo: “Garantisca la sicurezza degli italiani”

La Global Sumud Flotilla, tramite il suo team legale, ha ufficialmente e formalmente diffidato il governo Meloni a fare il proprio dovere in difesa dei cittadini italiani minacciati dal governo di Israele. Un ulteriore atto, dopo quello di aver rifiutando la irricevibile proposta di consegnare gli aiuti a Cipro, per ribadire uno dopo l’altro, tutti i vincoli ai quali Meloni e i suoi ministri sono formalmente obbligati a rispondere.

“Inviare immediatamente comunicazioni diplomatiche formali e pubbliche al governo israeliano sollecitando la non interferenza con le navi della Global Sumud Flotilla, e la protezione delle loro imbarcazioni, del loro carico di aiuti umanitari e dei passeggeri.

Condannare fermamente e prevenire qualsiasi nuovo tentativo o atto di intercettazioni delle navi e di detenzione dei loro passeggeri.

Riconoscere lo status di missione umanitaria alla Global Sumud Flotilla dichiarando che qualunque intercettazione, atto violento, ferimento, arresto o rapimento di cittadini italiani costituisce un atto illegittimo e ostile ai sensi del diritto internazionale.

Attivarsi per l’immediato accertamento delle responsabilità di ogni atto ostile e illegittimo.

Prevenire ogni forma di arresto o trasferimento forzato di cittadini italiani in Israele.

Precisando sin d’ora che, in caso di difetto, saranno adite le competenti giurisdizionali nazionali e internazionali.”

Un ulteriore tassello per non dare alibi ad un governo che, invece di tutelare i suoi connazionali, i suoi cittadini migliori, li attacca, li delegittima davanti al mondo e li offende. Un richiamo fermo e puntuale alle proprie responsabilità politiche e diplomatiche. Invece di fare polemiche, Meloni e Crosetto facciano il proprio dovere di governanti.

