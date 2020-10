Nella città del divano i sogni durano da una legislatura all’altra. Il nodo è sempre lo stesso e il sogno nel cassetto di Antonio Serravezza, di residenti del rione Agna Cappuccini e di altri appassionati di valorizzazione turistica, continua a restare dov’è. Ci riferiamo all’annosa questione del Casino Padula, che in 20 anni ha visto via via cambiare indicazioni e funzioni d’uso: da centro sociale e di integrazione di quartiere a polivalente per attività culturali e sportive sino a diventare un polo dinamico, a ridosso e durante l’anno da Capitale europea della cultura, dell’Open design school della Fondazione ‘’Matera-Basilicata 2019’’. Ora che da un anno e passa quella stagione è stata accantonata ritornano le richieste e i sogni nel cassetto affinchè si pensi anche ad altro. Serravezza ricorda le interrogazioni del M5S e di altre sull’uso di quei luoghi. C’è da mettersi a tavolino e dire cosa se ne vuol fare di quel sito. Tocca alla nuova Amministrazione, ascoltando anche i cittadini, decidere il da farsi. Un passaggio che riguarda anche la destinazione d’uso di tanti contenitori culturali e non della Capitale europea della cultura 2019.



Non voglio essere ripetitivo ma anch’io ho un progetto nel cassetto. E’ un progetto a cui io personalmente ci tengo: Casino Padula.

E’ la cerniera tra due zone di Matera sud, i rioni Agna e Le Piane attualmente ancora occupato dalla Open Design School Matera nata da Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Non si comprende perché ancora questo magnifico sito sia ancora occupato e con quale strumento sia stato concesso in comodato d’uso. Ci sono state molte interrogazioni durante i consigli comunali dell’ex sindaco De Ruggeri da parte dell’ex consigliere Antonio Materdomini dei Cinque Stelle, sempre senza esito.



Comunque oggi le cose sono cambiate e i Cinque Stelle sono al governo della città e spero tanto che possano rispondere alle loro interrogazioni andate a vuoto in passato.

E’ un impegno preso dall’attuale Sindaco, con i cittadini di Agna-Le Piane durante la campagna elettorale, che ha visitato il sito proprio con l’unico ex consigliere comunale Antonio Materdomini.

Sarò stato ripetitivo ma necessario per far capire che finalmente potremmo essere arrivati alla risoluzione dei tanti quesiti e oltretutto per ripulire il sito cosparso di rimasugli di legno e metalli utilizzati nel 2019 oltre ad un grande container in metallo.

Il mio progetto sarebbe molto bello e importante per questa parte della città che è baricentrica rispetto ad una zona archeologica e storica di grande importanza. Mi rendo conto che Matera è distesa su sessantamila ettari e che non tutte hanno avuto l’attenzione di chi ha amministrato la città, ma oggi, noi cittadini chiediamo con forza un riscatto per mettere a valore la nostra zona sud, che oltretutto è la zona più popolata della città.

Tornando al progetto nel cassetto. Il Casino Padula dovrebbe essere utilizzato come punto di riferimento per i turisti che desiderano visitare le grotte, le chiese rupestri e la famosa Grotta dei Pipistrelli, con la sottostante Grotta funeraria scoperta nel 1872 e scavata fino al 1878 dal dott. Domenico Ridola. E’ un sito di grande importanza storica e archeologica per la città di Matera e l’Italia intera. La Grotta fa parte di un sistema di due grotte, in materano Ijrett du Matt’vogghij. Nella stessa zona, quasi di fronte, c’è un’altro bellissimo sito del complesso rupestre “San Nicola all’Ofra” che è costituito da un agglomerato di grotte che si sviluppa, lungo una parete rocciosa che si affaccia sulla Gravina, su quattro livelli comunicanti attraverso cunicoli e scalette ricavate dallo scavo.



Il Casino Padula dovrebbe accogliere un punto di riferimento e di partenza per le escursioni con una reception dove potrebbe essere esposta la storia dei luoghi che si dovrebbero esplorare con guide specializzate e organizzate. La parte posteriore dello stabile potrebbe essere dedicato ad un centro sociale per accogliere tutti i cittadini dei due rioni e un centro sportivo per i giovani che hanno a disposizione due campi di calcio a cinque già utilizzati e attrezzati con illuminazione notturna. Il terreno circostante potrebbe essere utilizzato come giardino mediterraneo, con piante e fiori della nostra terra.

Il Casino Padula deve diventare un luogo di importanza turistica e di aggregazione e di accoglienza anche delle giovani scolaresche per far conoscere loro il territorio sia per la storia che per la fauna e flora.