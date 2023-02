Un San Valentino con flashmob contro violenza sulle donne da alunni scuola Festa di Matera

È stato un San Valentino diverso quello celebrato oggi dai ragazzi della secondaria di primo grado Nicola Festa di Matera che hanno partecipato nella mattinata all’evento “One Billion Rising 2023”, presso la Madonna dell’Idris nei Sassi.

“One Billiion Rising –si ricorda in una nota– è un movimento internazionale fondato nel 2013 dalla drammaturga americana Eva Ensler. Da 10 anni ormai, ogni 14 febbraio, milioni di persone si danno appuntamento nelle piazze di 190 Paesi di tutto il mondo per un flashmob universale sulle note della canzone “Brack the Chain”, manifestando insieme contro la violenza maschile sulle donne e sulle bambine.

Quest’anno OBR dedica la sua decima edizione alla libertà di tutte le donne, a partire dalle donne iraniane, che ogni giorno lottano per difendere la propria vita e i propri diritti. I ragazzi delle classi 2^B, 3^B e 3^D, coordinati dalla prof.ssa Vanessa Vizziello, sono stati protagonisti di un flashmob molto accattivante, incorniciato nella splendida cornice dei Sassi. Il flashmob è una riunione di gruppo improvvisata, durante la quale i partecipanti compiono un’azione collettiva per portare un messaggio alla comunità. Utilizzata nella pratica didattica, questa particolare attività permette di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva in modo piacevole, utilizzando i linguaggi della musica, del corpo, nella manifestazione pubblica degli ideali in cui si crede.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.