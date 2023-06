Un pugliese alla Festa della Musica di Brescia

Direttamente dalla città del mito, Giuseppe Palmisano avrà l’onore di salire sul prestigioso palco della Festa della Musica di Brescia, la più rinomata in Italia e una delle più importanti in Europa, al pari di quella di Parigi, Berlino e Londra; recentemente Palmisano si è esibito sul grande palco di Lamaro di Cinecittà a Roma, nel quartiere dove è nato Eros Ramazzotti.

Palmisano ha vissuto tantissime esperienze di vita, anche di bullismo, ed ha sempre sottolineato che bisogna avere la forza di andare avanti, crederci e continuare la strada dei propri sogni e che l’obiettivo può essere raggiunto senza sotterfugi, odio e inganni: è un messaggio importante che ha voluto da sempre rivolgere e trasmettere alle nuove generazioni, e soprattutto nelle scuole.

Il musicista ha progetti interessanti attivi all’estero: a Montreal in Canada, offre le sue competenze artistiche musicali presso l’associazione di benevolenza “Ninnavita”.

Giuseppe Palmisano si è laureato in flauto traverso col massimo dei voti presso il conservatorio “E. R. Duni” di Matera; ha collaborato con vari artisti come Mogol e Amii Stewart ed ha vinto concorsi in Italia e internazionali a Londra, Sarajevo, Belgrado, Parigi e Los Angeles.

L’ultimo lavoro discografico del musicista è il singolo “Astral freedom (new version)”, tratto dal sesto brano del suo album “Origin”, riarrangiato al flauto traverso.

Il principale obiettivo di Giuseppe Palmisano è contribuire portare la sua Castellaneta in alto, aprire nuovi scenari e ricordi di una cittadina che viene spesso menzionata nella lontana America grazie al mito Rodolfo Valentino, divo indiscusso del cinema muto degli anni venti del secolo scorso, e per Vasco Rossi, uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, che l’ha scelta per rilassarsi e dove prepara i concerti dei suoi tour.

L’esibizione bresciana di Palmisano spazierà dal classico al pop e avrà luogo sabato 24 giugno 2023, alle ore 19.30, in Piazza della Loggia nel centro di Brescia.

“Wednesday” è il titolo del nuovo singolo di Giuseppe Palmisano, in uscita il 25 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Wednesday è il giorno in cui l’artista gode del suo obiettivo raggiunto, nonché l’inizio del suo percorso nell’insegnamento: finalmente la gioia di vivere ed essere quella propaganda di un importante messaggio che poi offre ai suoi giovani allievi: il rispetto reciproco.