Di seguito il comunicato stampa integrale sulle provvidenze a favore delle attività produttive nel comune di Montalbano Jonico.

Stamane (1 aprile) i consiglieri comunali Marcello Maffia, Enzo Devincenzis (MONTALBANO CITTA’ FUTURA) e Leonardo Giordano (INSIEME PER MONTALBANO) hanno chiesto la convocazione (in video) della Commissione Attività Produttive aperta alla partecipazione di rappresentanti del mondo produttivo montalbanese per discutere del sostegno alle aziende in difficoltà per l’emergenza “Coronavirus”. La Giunta Comunale il 30 marzo, anche per le nostre continue sollecitazioni, ha approvato un provvedimento che noi riteniamo INSUFFICIENTE MA MIGLIORABILE e al cui miglioramento siamo disposti a dare il nostro contributo propositivo. Ecco le ragioni del nostro giudizio su quel provvedimento:<<

Dal 16 marzo i gruppi consiliari di opposizione hanno proposto di creare un “Fondo di Solidarietà” per aiutare esercizi commerciali ed attività artigianali chiuse per l’emergenza sanitaria.

Con un attento studio avevamo proposto di finanziare questo fondo tagliando alcune spese meno necessarie fino a giungere 120.000 euro sufficienti a dare respiro ai 60 esercanti circa in chiusura. Agli esercizi e alla attività artigianali con le serrande abbassate, inoltre, andava ricalcolata la Tassa sui Rifiuti (TARI) perché in chiusura non hanno prodotto rifiuti e non hanno fruito del servizio. (Cosa alla quale non si è fatto alcun cenno nella delibera in questione).

L’Amministrazione comunale non ha voluto, non solo confrontarsi sulla nostra proposta, ma nemmeno dare una risposta alla nostra lettera, salvo poi ESIGERE dall’opposizione atteggiamenti “costruttivi”. Ieri 30 marzo hanno approvato una deliberazione con la quale variano il bilancio e costituiscono un “Fondo Solidale” con i 61.800 euro circa dati dal governo e con soli 53.000 stornati, non da spese che sembravano eccessive e che si potevano tagliare, ma dal “Fondo Crediti inesigibili” e dal taglio delle loro indennità destinato non alle scuole (chiuse) ma a questo fondo.

NON SIAMO RIUSCITI A COMPRENDERE, E VORREMMO COMPRENDERLO , PERCHE’ NEL 2019 SI SONO SPESI € 30.000,00 PER CANONI E FORNITURA ENEL PER GLI UFFICI E NEL 2020 SE NE DEVONO SPENDERE 50.000. PERCHE’ NEL 2019 SI SONO SPESI 20.000 EURO PER UTENZE E CANONI PER ACQUA E NEL 2020 PIU’ DEL DOPPIO CIOE’ 50.000. PERCHE’ NEL 2019 NON SI E’ SPESO NULLA PER I COMPUTER E IL CENTRO INFORMATICO NEL’UFFICIO TECNICO E NEL 2020, PUR AVENDO UN DIPENDENTE IN MENO, QUINDI ATTREZZATURE IN PIU’, SE NE DEVONO SPENDERE 10.000.

Non lo diciamo per spirito di polemica ma solo per sapere. Siamo consiglieri comunali, eletti da più di 1700 montalbanesi, avremmo il diritto di dare certe risposte a tanti concittadini o no?

E’ prioritario raddoppiare i consumi di ENEL, Acqua e Gas o aiutare e sostenere famiglie e imprenditori in difficoltà? Poi il fondo è costituito per il 60% dai fondi ricevuti da Roma.

Se credono che questo stanziamento sia sufficiente noi rilanciamo con un’altra proposta. Analizziamo i possibili risparmi indicati da noi: non saranno 120.000 euro, saranno 90.000 e allora, con questi altri fondi, aiutiamo anche gli imprenditori agricoli perché anche loro non se la passeranno liscia. Anche loro sono partite IVA. FACCIAMO UN’OPERAZIONE STRUTTURALE DI RILANCIO DELLA NOSTRA ECONOMIA PER IMPEDIRNE IL CROLLO. NON E’ UN’UTOPIA E, SE E QUANDO LA VARIAZIONE SI PORTERA’ IN CONSIGLIO, SIAMO DISPOSTI ANCHE A VOTARE A FAVORE. COGLIETE QUESTA OPPORTUNITA’ NON ARROCCATEVI SULLE VOSTRE POSIZIONI MAGARI PENSANDO A VANTARE MERITI DA NON CONDIVIDERE CON ALTRI. E’ QUESTA LA PAURA?>>

I Consiglieri Comunali

Marcello Maffia, Leonardo Giordano ed Enzo Devincenzis