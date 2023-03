Un progetto d’intercultura all’Istituto Tommaso Stigliani

Prende il via una nuova e importante occasione di crescita e scambio per gli alunni dell‘ Istituto STIGLIANI di MATERA. La classe III del Liceo Linguistico è stata inserita nel progetto “CI SEI LAB – Laboratori di Cittadinanza globale, Sviluppo sostenibile, interculturale“, Educazione realizzato dall’Associazione Intercultura e dedicato alla Scuola Secondaria di II Grado. Rivolto ai “giovani cittadini del mondo“, il progetto prevede diverse iniziative per studenti e docenti di tutta Italia: materiali didattici innovativi, 100 laboratori di educazione civica nelle classi, 25 ore di formazione online e in presenza per docenti e uno spazio virtuale per condividere le esperienze realizzate in classe.

Tre le tematiche e tre i possibili laboratori in classe: Culture mobili (ambito antropologico–culturale); Linguaggi che uniscono (ambito sociolinguistico); Spazio all’educazione (ambito statistico socioeconomico). Le attività in classe puntano sulla partecipazione, sullo scambio di esperienze, sulla riflessione sul presente, valorizzando la cultura del volontariato e il protagonismo dei giovani come attori del cambiamento.

Durante il laboratorio LINGUAGGI CHE UNISCONO, gli studenti dello Stigliani saranno invitati a progettare delle “card digitali” in cui esprimere idee e proposte per portare anche a scuola dei comportamenti orientati all’inclusione, al dialogo, alla convivenza pacifica e alla sostenibilità. Sul sito ciseilab.it si potranno vedere tutti gli elaborati degli studenti.

“Quella offerta da Intercultura e sostenuta dal nostro Istituto – spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa ROSANNA PAPAPIETRO – è un’esperienza unica di scambio da vivere in classe, guidata dai volontari dell’Associazione attraverso interventi educativi sul tema della cittadinanza globale. Con un approccio attivo e partecipativo ampliamo così per i nostri studenti l’offerta di Educazione civica, dando una declinazione interculturale, internazionale e globale a quei contenuti orientati alla promozione dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030“.

I laboratori sono l’ultima fase di un progetto articolato, realizzato grazie a un finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviato nel gennaio 2022 con la produzione di materiali didattici specifici diffusi in 2000 scuole su tutto il territorio nazionale e proseguito con la formazione di docenti e volontari, fino ad arrivare alla realizzazione dei laboratori tra febbraio e aprile 2023.

MARIA TERESA ORESTE, volontaria INTERCULTURA: “Noi di Intercultura ci proponiamo da sempre di contribuire a internazionalizzare le scuole e a sviluppare il dialogo interculturale, mediante iniziative di mobilità studentesca, laboratori per studenti e percorsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici. Questo perché crediamo fermamente nell’importanza del interculturale per la costruzione di un mondo più aperto e pacifico“.

“Intercultura – prosegue la prof.ssa ORESTE – vuole dare a tutti – studenti, scuole, famiglie che desiderano accogliere un adolescente straniero – la possibilità di sperimentare il contatto approfondito con persone di culture diverse, per acquisire una delle competenze più importanti per vivere nella società contemporanea, ovvero Imparare a Vivere Insieme. È questa la missione di Intercultura che anima noi volontari. In modi diversi, ciascuno di noi è entrato in contatto con questa Associazione (chi ha mandato un figlio all’estero, chi ha ospitato, chi ha vinto una borsa di studio), ne ha interiorizzato il messaggio, si è innamorato della sua missione, e si impegna per portare anche ad altri quello che ritiene di avere ricevuto“.

Il progetto CI SEI LAB si concluderà con un evento nazionale realizzato nel mese di maggio in occasione del festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS, L’alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile di cui Intercultura fa parte.

Sul sito ciseilab.it si può accedere a molti approfondimenti utili per la scuola e ricevere aggiornamenti. Inserendo i propri contatti, i docenti possono fin da ora ricevere informazioni e candidarsi per le azioni che saranno sviluppate anche oltre la chiusura del progetto, visto l’interesse suscitato e l’intenzione di Intercultura di portare avanti i laboratori nelle classi nel prossimo anno scolastico 2023/2024.

Per informazioni:

Intercultura, via Gracco del Secco 100, 53034 Colle Val D’Elsa (SI) ciseilab.it – ciseilab@intercultura.it

CI SEI LAB è un progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2021 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017 – Avviso n.2/2020.

Collaborano al progetto:

ANILS – Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere

ANP–Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola Ufficio scolastico Regionale della Basilicata Ufficio scolastico Regionale della Sardegna

Ufficio scolastico Regionale del Veneto

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.