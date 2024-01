Un post it per la pace…e con tanto amore

Matera in piazza per la pace nella striscia di Gaza, con la popolazione palestinese che soffre per una guerra senza fine e non sa quanto tutto questo finirà. Forse con la liberazione degli ostaggi israeliani catturati con l’incursione di Hamas in quel ‘tragico” 7 ottobre 2023, con i familiari che condividono la stessa apprensione sulle sorti della guerra. Purtroppo non è la gente a decidere e, intanto, il sangue scorre…in attesa che diplomazie e buon senso si facciano breccia nel calderone esplosivo degli equilibri locali e internazionali. Ma non è possibile restare in silenzio aldiqua del Mediterraneo, nella Città dei Sassi che è anche ” Città della pace e dei diritti umani”.Foglietti adesivi multicolori( i post it) con una frase per la pace, ammantati di quella bandiera identitaria arcobaleno con al cento un simbolo per la pace, contro la guerra, Sempre uguale dall’epopea dei figli dei fiori ai primi ”No” contro quel conflitto incomprensibile per tanti giovani americani al fronte, nel Vietnam, sulle note di Jean Baez e del nostro Gianni Morandi. Da allora, purtroppo, guerre, stragi, persecuzioni, sopraffazioni, per ragioni economiche in primis e sfumature etniche e religiose, al soldo di grandi interessi internazionali.



E allora l’invito a scrivere un pensiero, sul tema ” La pace per me. Sei in pace, quando ha pace e amore in testa!” delle associazioni, che da tempo portano avanti iniziative a sostegno della pace, sono una opportunità da non perdere. Ritrovarsi, confrontarsi, condividere è un piccolo ma concreto contributo per la pace. Ne abbiamo bisogno tutti, dalla striscia di Gaza, all’Ucraina, ai tanti conflitti dimenticati e tollerati nelle diverse parti del globo. La nota che segue ‘ La pace per me ‘ merita di essere letta anche da altri. E se vi va fate girare questo link, per la Pace, Paz,Peace, Paix, Frieden,in cinese 和平 e si pronuncia “hépíng, in russo ми mir. Anche in dialetto…



LA PACE PER ME

Sei in pace quando hai pace e amore in testa!

PREAMBOLO

Siamo donne e uomini appartenenti a realtà associative diverse per ispirazione e ambiti di attività, accomunati da un profondo amore per la pace.

Le notizie dei recenti avvenimenti bellici ci hanno creato una grande frustrazione, ma ci hanno spinto, pur consapevoli delle contraddizioni del nostro tempo, a reagire all’indifferenza, a non rassegnarci ad accettare la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, a non abituarci a considerarla “normale”.

Ci siamo chiesti, quindi, cosa possiamo fare per favorire la pace.

Il dialogo tra noi ci ha fatto comprendere che la pace parte da ciascuno e non va chiesta, ma donata. Da questa consapevolezza è nata la decisione di stringere innanzitutto tra noi un “patto di pace” e poi, per non cadere in una facile retorica priva di contenuti, abbiamo pensato ad un “decalogo della pace”: una serie di buone pratiche da adottare personalmente e all’interno della nostra comunità per realizzare una pace “giusta”, che non dimentichi l’esistenza dell’altro e dei suoi diritti.

Siamo consci che la nostra proposta è umile e che probabilmente il nostro contributo è modesto, ma crediamo anche nella forza delle piccole cose che nella quotidianità possono cambiare in meglio la nostra giornata e quella di chi ci circonda.



DECALOGO

1. COSTRUISCO LA PACE PRIMA DI TUTTO IN ME STESSO

Favorisco uno sguardo introspettivo di cura della mia interiorità che, libero da ogni alibi e accomodamento, consenta anche scelte di riconciliazione e di perdono.

2. FACCIO AGLI ALTRI CIÒ CHE VORREI FOSSE FATTO A ME

E’ la “regola d’oro” che mi pone in apertura verso l’altro, mettendo in atto gesti di gentilezza e azioni di solidarietà concreta verso le persone vicine e lontane, amiche o sconosciute, perché questi gesti generano armonia e costruiscono la comunità.

3. SONO CONSAPEVOLE CHE LA PACE SI FONDA SULLA GIUSTIZIA

Mi prodigo affinché tutti abbiano un’esistenza libera e dignitosa, anche denunciando ogni forma di sfruttamento dell’uomo sull’uomo in nome del denaro e mi impegno a compiere azioni concrete, personali e collettive, contro le ingiustizie, l’oppressione e lo sfruttamento a danno degli “ultimi”.

4. MI PRENDO CURA DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

Adotto comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Faccio attenzione a ridurre l’inquinamento e la produzione di rifiuti e a non sprecare le risorse naturali. Contribuisco a favorire il benessere e uno sviluppo equo e sostenibile che non produca povertà e miseria nei paesi più minacciati dallo sfruttamento e dal cambiamento climatico e che al contempo consenta anche alle generazioni future di avere lo stesso benessere.



5. ASCOLTO LE RAGIONI DELL’ALTRO

Ascolto attivamente l’altro, “camminando nelle sue scarpe”, esercitandomi a cambiare le mie prospettive e il mio punto di vista.

Non esprimo giudizi affrettati.

Mi impegno a non prevaricare sugli altri utilizzando il mio potere o la mia autorità.

6. ACCOLGO L’ALTRO

Accolgo chiunque, soprattutto chi è “diverso” da me, senza paura e pregiudizi, con un atteggiamento di inclusione e non di esclusione.

Non dimentico coloro che sono soli o in difficoltà e offro loro la mia compagnia e il mio tempo.

Mi spendo affinché vengano abbattute le barriere – architettoniche, economiche, culturali – che impediscono la piena inclusione di tutti nella vita della comunità.

7. UTILIZZO UN LINGUAGGIO DI PACE

Presto attenzione alle parole che uso e che possono ferire l’altro.

Scelgo parole in grado di generare un dialogo costruttivo con i miei interlocutori.

Mi impegno a comprendere chi mi sta di fronte, evitando atteggiamenti aggressivi che, anche involontariamente, posso assumere nelle relazioni interpersonali.

Mi metto dalla parte di coloro che soffrono, riservando loro parole di amore e di conforto.

8. UTILIZZO CONSAPEVOLMENTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Mi impegno ad usare in modo responsabile ogni mezzo di comunicazione, in modo particolare Internet e i social, essendo consapevole che anche le parole digitate su una tastiera possono procurare ferite profonde e durature.

Non condivido notizie volte ad alimentare odio, violenza e discriminazione verso singoli o gruppi e mi impegno a verificare le notizie, controllando le fonti delle informazioni e non diffondendo fake news.



9. NON GENERALIZZO E NON RESTO INDIFFERENTE

Riconosco che la superficialità e la distrazione mi impediscono di cogliere ciò che accade davanti ai miei occhi.

Maturo la consapevolezza che il comportamento di un singolo non dà a nessuno il diritto di colpevolizzare l’intera comunità a cui egli appartiene.

Sono consapevole che ogni azione individuale ha una ripercussione sulla società in cui vivo e perciò non resto indifferente.

10. MI IMPEGNO PER LA PACE

Mi impegno ad essere costruttore di pace e di comunità con il mio esempio e la mia testimonianza, con tutta la mia intelligenza e le mie forze e con una incessante conversione del cuore.

Oriento le mie scelte e le mie azioni al bene di tutta la comunità e non all’interesse egoistico di un singolo individuo.

Prometto di diffondere queste buone pratiche, perché migliorare il benessere della mia comunità vuol dire migliorare anche la mia vita.

Sottoscrittori

Comitato per la Pace Matera

Associazione L’Elicriso

Movimento dei Focolari – Comunità di Matera

Comunità di Sant’Egidio

Chiesa Evangelica Battista di Miglionico

Il Sicomoro Soc. Coop. Soc.