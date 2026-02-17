“Un ponte di idee e storie tra Comuni” iniziativa promossa dalla Pro Loco Filiano

E’ pronto a partire “Un ponte di idee e storie tra Comuni” il progetto promosso dall’associazione Pro Loco Filiano, in partenariato con i Comuni di Filiano, Rionero in Vulture e Venosa, finanziato nell’ambito del Bando Biblioteche e Comunità – giunto alla quarta edizione e promosso dalla Fondazione Con il Sud. La presentazione dell’iniziativa è in programma giovedì 19 febbraio a Potenza, alle ore 11, all’interno della sala conferenze del Polo Bibliotecario, in via Don Minozzi. Interverranno Vito Sabia, operatore di biblioteca, Luigi Catalani, direttore Biblioteca Nazionale di Potenza, Donatella Oppido, presidente Pro Loco Filiano, Francesco Santoro, sindaco di Filiano, Rosa Centrone, assessora alla Cultura Turismo Spettacolo e Sport del Comune di Venosa, Cinzia Gliaschera, assessora con delega alla Cultura – Politiche Giovanili Pari Opportunità – Politiche Sociali – Immigrazione del Comune di Rionero in Vulture e Loredana Albano, esperta di Reti per il Terzo Settore. Il progetto, della durata di 24 mesi, punta a trasformare le biblioteche comunali dei tre centri lucani in autentici hub culturali, aperti e inclusivi, capaci di rispondere ai bisogni di una comunità eterogenea. Attraverso laboratori di scrittura creativa, lettura sensoriale per l’infanzia, caffè letterari multiculturali, laboratori di fumetto e il coinvolgente Bibliorienteering, le biblioteche diventeranno spazi vivi di partecipazione e dialogo intergenerazionale. Il progetto coinvolgerà circa 1.500 persone di ogni età, con particolare attenzione a minori, anziani, migranti e persone con disabilità. Un’attenzione speciale sarà dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali, dalla gastronomia lucana alla riscoperta dei dialetti e del patrimonio orale. Il progetto punta inoltre a lasciare un’eredità duratura grazie all’acquisto di nuovi volumi, audiolibri accessibili e totem multimediali per le biblioteche partecipanti.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.