Un po’ di pazienza. Don Angelo ha bisogno di una pausa. Lo aspettiamo

E’ stato lo stesso ”infaticabile” don Angelo Tataranni, parroco della chiesa di San Rocco dove ha realizzato vari progetti di solidarietà e direttore della Caritas diocesana, a comunicarlo alla comunità parrocchiale e all’Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina mons Benoni Ambarus, di essere esonerato ”temporaneamente” dagli incarichi pastorali per motivi di salute. Da qui la nomina di due colleghi che si occuperanno della parrocchia e della Caritas. Attendiamo il ritorno di Don Angelo, come è nell’auspicio di tanti. Un po’ di pazienza.

NOTA DELL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA SU NUOVE NOMINE

L’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Benoni Ambarus ha accolto la richiesta di don Angelo Tataranni, Direttore della Caritas diocesana e parroco della chiesa di San Rocco a Matera, di essere “temporaneamente esonerato per motivi di salute”, dagli incarichi pastorali a lui affidati.

È stato lo stesso Don Angelo Tataranni, martedì 6 gennaio, a informare personalmente la comunità parrocchiale di San Rocco che ieri sera ha incontrato anche l’Arcivescovo, in un clima di ascolto e di comunione ecclesiale.

A seguito dell’accoglimento della richiesta, l’Arcivescovo ha nominato don Pasquale Giordano amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Rocco e il Vicario generale, don Angelo Gioia, direttore pro tempore della Caritas diocesana.

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina