venerdì, 9 Gennaio , 2026
HomeCronacaUn po' di pazienza. Don Angelo ha bisogno di una pausa. Lo...
Cronaca

Un po’ di pazienza. Don Angelo ha bisogno di una pausa. Lo aspettiamo

Franco Martina
Di Franco Martina

E’ stato lo stesso ”infaticabile” don Angelo Tataranni, parroco della chiesa di San Rocco dove ha realizzato vari progetti di solidarietà e direttore della Caritas diocesana, a comunicarlo alla comunità parrocchiale e all’Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina mons Benoni Ambarus, di essere esonerato ”temporaneamente” dagli incarichi pastorali per motivi di salute. Da qui la nomina di due colleghi che si occuperanno della parrocchia e della Caritas. Attendiamo il ritorno di Don Angelo, come è nell’auspicio di tanti. Un po’ di pazienza.
NOTA DELL’ARCIDIOCESI DI MATERA-IRSINA SU NUOVE NOMINE
L’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Benoni Ambarus ha accolto la richiesta di don Angelo Tataranni, Direttore della Caritas diocesana e parroco della chiesa di San Rocco a Matera, di essere “temporaneamente esonerato per motivi di salute”, dagli incarichi pastorali a lui affidati.
È stato lo stesso Don Angelo Tataranni, martedì 6 gennaio, a informare personalmente la comunità parrocchiale di San Rocco che ieri sera ha incontrato anche l’Arcivescovo, in un clima di ascolto e di comunione ecclesiale.
A seguito dell’accoglimento della richiesta, l’Arcivescovo ha nominato don Pasquale Giordano amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Rocco e il Vicario generale, don Angelo Gioia, direttore pro tempore della Caritas diocesana.

Erasmo Bitetti
Ufficio Comunicazioni Sociali
Diocesi di Matera-Irsina

Articolo precedente
Matera Democratica: Matera 2026, valorizzare il risultato e rafforzare il percorso culturale della città
Franco Martina
Franco Martina
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti